Thay đổi ở 'Bridgerton 3'

Nữ diễn viên Hannah Dodd (27 tuổi) thay thế Ruby Stokes trong mùa 3 của series phim "Bridgerton".

Ngày 12/5, tờ Variety đưa tin Bridgerton 3 sắp sửa bấm máy vào thời gian tới. Bộ phim sẽ có sự thay đổi về dàn diễn viên. Cụ thể, nữ diễn viên Hannah Dodd (27 tuổi) đảm nhận vai Francesca Bridgerton thay thế Ruby Stokes.

Ruby Stokes hiện bận rộn với lịch trình quay của series phim Lockwood & Co do Netflix sản xuất nên không thể tiếp tục đồng hành với ê-kíp Bridgerton.

Theo Variety, nhân vật Francesca Bridgerton của Hannah Dodd có nhiều đất diễn trong mùa 3 của series phim truyền hình ăn khách.

Hannah Dodd sẽ góp mặt trong Bridgerton 3.

Francesca là em gái thứ 3 của Bridgerton. Cô có tính cách kín đáo và khá bí ẩn so với các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, Francesca luôn là trung tâm sự thu hút bởi cách nói chuyện hài hước và am hiểu nhiều vấn đề xã hội.

Trong mùa một của Bridgerton, nhân vật này chỉ xuất hiện trong hai tập đầu, khi học đàn với Winnie cùng nhiều đứa trẻ khác. Sang mùa hai, Francesca có mặt ở 3 tập.

Ngoài nhân vật Francesca, đoàn phim Bridgerton chưa tiết lộ về sự thay đổi của dàn diễn viên chính ở mùa 3.

Hannah Dodd sinh năm 1995 là diễn viên người Anh. Cô từng đóng vai chính trong nhiều tác phẩm như Find Me in Paris, Harlots, Flowers in the Attic: The Origins, Anatomy of a Scandal...

Gần đây, nữ diễn viên 27 tuổi hợp tác với Millie Bobby Brown trong Enola Holmes 2, phát sóng vào tháng 7 trên Netflix.

Mùa 2 của series ăn khách Bridgerton lên sóng từ ngày 25/3. Phim xoay quanh hành trình tìm kiếm tình yêu của lãnh chúa Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), anh cả của gia đình. Hai nhân vật mới trong mùa phim là chị em Kate (Simone Ashley) và Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Sau mùa 2, Bridgerton sẽ có tiếp phần 3 và 4. Dự kiến, mỗi mùa phim sẽ xoay quanh chuyện tình cảm, đời sống của một thành viên nhà Bridgerton, do đó nhân vật chính sẽ thay đổi sau mỗi phần.