Joker đã thay đổi như thế nào từ lần đầu xuất hiện

Joker là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong truyện tranh từng tồn tại. Nếu so sánh với lần đầu xuất hiện, có quá nhiều sự thay đổi cả trong và ngoài ác nhân này.

Joker cũng là một nhân vật mang tính biểu tượng của DC Comics. Ảnh: WallpaperCave.

Joker là kẻ thù không đội trời chung với Batman. Nếu có điểm gì giống nhau giữa hai người có lẽ là cách mà nhân vật của họ được xây dựng. Cả Hoàng tử tội phạm và Hiệp sĩ bóng đêm đều không có được ảnh hưởng lớn ngay từ đầu mà được hoàn thiện dần dần theo thời gian.

Batman là siêu anh hùng mang tính biểu tượng. Anh ấy không chỉ thể hiện vai trò của mình ở Gotham mà còn có ảnh hưởng lớn đối với các quyết định liên quan tới Trái Đất. Dù chỉ là người thường, Bruce vẫn tạo được chỗ đứng vững chắc bên trong đội nhóm siêu anh hùng phi phàm như Justice League.

Kể từ khi xuất hiện, Batman có vô số kẻ thù bất hảo. Nếu tập hợp hết tư liệu, hình ảnh lại một chỗ, rất có thể chúng ta sẽ có viện bảo tàng lớn về những ác nhân mà Người Dơi từng đối đầu. Trong đó, chắc chắn cái tên nổi bật nhất là Joker. Hắn được xem là đối trọng lớn nhất đối với Hiệp sĩ bóng đêm.

Joker là nhân vật phản diện đã tồn tại gần một trăm năm vào thời điểm này, nhưng anh ta không phải lúc nào cũng là Hoàng tử tội phạm như ngày nay.

Vai trò ban đầu của Joker khi mới xuất hiện không quan trọng như hiện tại.

Joker của hiện tại đáng sợ, hung ác và là một trong những kẻ giết người hàng loạt đen tối nhất trong truyện tranh nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Bản chất đa diện của Joker sẽ được phát triển trong rất nhiều năm.

Hắn có thể là một tên sát nhân, một tên trùm tội phạm, cũng có thể là kẻ thích chơi khăm Người Dơi hoặc một vai trò nào đó đen tối hơn nhiều. Chính sự đa diện ấy giúp cho nhân vật này ghi dấu mạnh mẽ đối với bạn đọc.

Joker từng không phải là một nhân vật phản diện định kỳ

Joker đáng chú ý vì là nhân vật phản diện định kỳ đầu tiên trong loạt truyện riêng về Người Dơi. Tuy nhiên ban đầu, vai trò của nhân vật này không lớn đến vậy. Lần đầu tiên Joker xuất hiện là trong bối cảnh truyện Batman, được tạo bởi Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson và chỉ là một phản diện bình thường.

Sau lần xuất hiện đầu tiên của Joker, Hoàng tử tội phạm đáng lẽ phải bị giết. Bởi vì Bill Finger cảm thấy rằng nếu trong loạt truyện về Batman lại có một nhân vật phản diện liên tục trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Bruce thì sẽ khiến anh ấy trở nên kém cỏi.

Thậm chí Joker từng bị xác định sẽ phải chết sau lần đụng độ đầu tiên với Người Dơi.

Vì vậy, theo kế hoạch, nhân vật Joker sẽ bị kết liễu trước khi biên tập viên Whitney Ellsworth bác bỏ quyết định này. Sau đó, có thêm một trang truyện tranh cho thấy Joker đã làm giả cái chết của mình. Kể từ đó, ngoại hình của Joker nhất quán một cách đáng kinh ngạc, với làn da trắng, mái tóc xanh lục và là kẻ giết người hàng loạt trong bộ quần áo màu tím.

Điều này gần giống với diện mạo của hắn ngày nay nhưng Joker đã trải qua rất nhiều thay đổi ở cấp độ sâu hơn.

Không giống những nhân vật từng xuất hiện trước đó

Sau lần đầu tiên xuất hiện, Joker nhanh chóng trở thành nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của Batman. Một phần lý do là hắn quá độc đáo, không giống bất cứ ai hay điều gì từng có trước đây trong truyện tranh.

Mặc dù Batman từng có những kẻ thù định kỳ như Hugo Strange hay Doctor Death, tất cả chúng chỉ là những tên giang hồ bất hảo hoặc nhà khoa học điên rồ. Joker thì khác, hắn xuất hiện với mái tóc xanh neon, nụ cười quỷ dị thường trực, bộ đồ màu tím và làn da trắng nhợt nhạt.

Hắn ta hoàn toàn khác biệt với bất kỳ nhân vật phản diện nào từng xuất hiện và mang đến sự tương phản rõ rệt với bộ trang phục màu xám - xanh lam của Người Dơi vào thời điểm đó.

Dần dần, Joker dần trở thành nhân vật quan trọng hơn đối với cốt truyện chung.

Tuy nhiên, đến những năm 1950, độc giả đã cảm thấy mệt mỏi với thể loại truyện siêu anh hùng trong truyện tranh và muốn một thứ gì đó khác biệt. Họ dành sự quan tâm cho tiểu thuyết lãng mạn hoặc tiểu thuyết tội phạm.

Truyện tranh bắt đầu cố gắng thu hút độc giả nhỏ tuổi để tránh bị giảm doanh thu, và Batman #66, của Bill Finger, Bob Kane và Lewis Sayre Schwartz, là một ví dụ điển hình cho điều này với loạt Joker's Comedy of Errors. Tác phẩm này cho người ta thấy một Joker quan tâm đến việc ăn cắp tiền nhiều hơn là giết người, đánh dấu lần đầu tiên Joker được biết đến là một nhân vật phản diện ít tàn bạo hơn và hay thay đổi hơn.

Câu chuyện gốc của Joker có nhiều thay đổi

Detective Comics #168 của Bill Finger, Lewis Sayre Schwartz và Win Mortimer đã bổ sung một trong những chi tiết quan trọng nhất đối với nhân vật này thông qua cốt truyện The Man Behind the Red Hood!

Trong khi cố gắng ngăn chặn tội ác tại Ace Chemicals, một tên tội phạm có tên Red Hood đã nhảy vào thùng hóa chất để trốn thoát. Sau đó, Batman phát hiện ra rằng Red Hood bí ẩn không ai khác chính là Joker. Đây là chi tiết quan trọng về nguồn gốc của Joker nhưng sau này, DC Comics đã phớt lờ nó trong nhiều năm.

The Killing Joke là một trong những phần truyện hay nhất của Joker.

Trái ngược với bản chất của một kẻ giết người hàng loạt, DC dần biến Joker thành một tên điên thích chơi khăm và gây chú ý. Đầu những năm 1970, một quyết định mới được đưa ra và nhóm tác giả đã viết lại câu chuyện về Joker.

Với Joker's Five Way Revenge trong Batman #251, Dennis O'Neil và Neal Adams đã tái tạo Joker thành kẻ giết người hàng loạt một lần nữa nhưng cũng đánh dấu lần đầu tiên Joker chọn tha mạng cho Batman thay vì giết anh ta.

Sau đó, The Dark Knight Returns của Frank Miller đã để Joker hôn mê trong khoảng thời gian Batman “nghỉ hưu”. Điều này càng củng cố ý tưởng rằng Joker luôn cần tồn tại song hành bên cạnh Batman để cùng tạo ra một trong những cặp đối thủ vĩ đại.

Năm 1988, tác phẩm có ảnh hưởng nhất về Joker từ trước đến nay, The Killing Joke, được xuất bản. Alan Moore và Brian Bolland đã đi sâu hơn vào tâm lý của Joker và lý do hắn làm những gì chuyện điên rồ - tàn bạo - khó hiểu mà độc giả vẫn thường thấy.

Trong The Killing Joke, Joker tin vào ý tưởng rằng mọi người đều có thể trở thành giống hắn ta nếu họ trải qua đủ trải nghiệm tồi tệ. Hắn đã bắt cóc, tra tấn James Gordon hòng khiến ông ấy phát điên. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Gordon vẫn giữ nguyên vẹn phẩm giá của mình. Mạch truyện này kết thúc với một bi kịch khi Joker giết hại Jason Todd một cách dã man.

Nhìn chung, mặc dù đã thay đổi lớn trong suốt những năm qua, Joker vẫn giữ được nhiều đặc điểm ban đầu. Đó cũng là cách xây dựng đúng đắn dành cho một nhân vật có ảnh hưởng lớn lên cốt truyện chung cũng như là đối trọng đặc biệt của siêu anh hùng Batman.