Thay đổi của phim TVB trong năm 2022

Hai diễn viên Trần Sơn Thông và Đường Thi Vịnh sẽ góp mặt ở ba trong số 14 tác phẩm mới do TVB sản xuất, phát sóng trong năm 2022.

On đưa tin ngày 22/10, tại sự kiện thường niên tổ chức ở TVB City, Tseung Kwan O, Hong Kong, đại diện TVB đã công bố 14 dự án mới ra mắt trong năm 2022. Trần Sơn Thông và Đường Thi Vịnh - hai trong số các gương mặt ăn khách hàng đầu nhà đài - đã có tên trong ba dự án.

Sự xuất hiện dày đặc của các gương mặt quen

Nam diễn viên Trần Sơn Thông xác nhận góp mặt trong ba phim I’ve Got the Power, Phantom Operation and Tactic Team và Brutally Young 2. Ngoài ra, anh có thể xuất hiện thêm trong hai tác phẩm khác là Barrack O’Karma 1968 và Chinatown.

Trần Sơn Thông, Thang Lạc Văn, Trần Vỹ và dàn diễn viên phim I’ve Got the Power.

Các tài tử Mã Quốc Minh, Trần Hào và Trần Triển Bằng đều nhận hai dự án. Ngôi sao mới Châu Gia Lạc cũng không thua kém đàn anh khi diễn xuất trong cả hai phim 42 Chapters và The Hooligan.

Về phía nữ nghệ sĩ, diễn viên Đường Thi Vịnh thủ vai chính trong ba dự án I’ve Got the Power, Phantom Operation and Tactic Team và Big White Duel II. Cung Gia Hân và Thang Lạc Văn góp mặt trong hai dự án. Các phim mới của Thang Lạc Văn trong năm 2022 tại TVB gồm Doppelanger và OPM (Other People’s Money).

Phim nhiều cảnh nóng

Tại sự kiện của TVB, đoạn quảng cáo từ 14 tựa phim mới cũng được công bố. Khán giả dành nhiều sự chú ý cho trailer I’ve Got the Power, nơi tài tử Trần Sơn Thông biểu diễn nhiều cảnh đấu súng căng thẳng.

Nữ diễn viên Trần Vỹ và tài tử Mã Đức Chung trong sự kiện ra mắt phim Doppelanger.

Trailer Doppelanger có cảnh nữ diễn viên Trần Vỹ ăn vận gợi cảm, quyến rũ nhân vật do Mã Đức Chung thủ vai. Cảnh sau, Mã Đức Chung tiếp tục trao Thang Lạc Văn nụ hôn nồng cháy.

Tương tự, trailer Bystander cũng gây chú ý bằng cảnh nhân vật của Vương Mẫn Dịch và Châu Bách Hào quấn lấy nhau trên màn ảnh. Bên cạnh đó, giọng ca Ngô Nhược Hy đảm nhận vai ác nữ trong bộ phim.

Nữ diễn viên gợi cảm Cao Hải Ninh sẽ có màn khoe hình thể nóng bỏng trên màn ảnh TVB. Trong bộ phim Falling in Love with You in Childhood, nhân vật cô thủ vai đã có cảnh tự mơn trớn bản thân và cởi đồ trước ống kính.

Những ý tưởng kịch bản thú vị

TVB đã chọn mặt gửi vàng Châu Gia Lạc và Chu Mẫn Hãn cho dự án cổ trang The Hooligan. Hai ngôi sao sẽ giả gái trên màn ảnh. Trong 42 Chapters, Cung Gia Hân thủ vai người bán thịt với hàng ria mép lún phún, Quảng Khiết Doanh đội bộ tóc xù còn Giang Gia Mẫn làm mới hình ảnh bằng mái tóc ngắn.

Tạo hình bà bán thịt của Cung Gia Hân trong 42 Chapters.

Phantom Operation and Tactic Team biến Lưu Dĩnh Tuyền và Lưu Bội Nguyệt thành đả nữ. Hai diễn viên sẽ có nhiều phân cảnh hành động mang phong cách Tomb Raider.

Nhân vật do tài tử Đàm Tuấn Ngạn thủ vai trong Brutally Young 2 đã bị chôn sống trên trailer phim. Bạn diễn Cung Gia Hân của anh vào vai một cô gái bất hạnh, hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt của khán giả.

Bộ phim Shameless Youth lấy bối cảnh Hong Kong thập niên 1980, 1990 với dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt trẻ của TVB. Dư Đức Thừa thủ vai Dương Quá từ bộ truyện Thần điêu đại hiệp, Ngũ Lạc Di là Marilyn Monroe trong khi nhân vật của Đinh Tử Lãng gợi nhớ Lý Tiểu Long.