Thay đổi của Brad Pitt ở tuổi 58

Brad Pitt cho rằng anh ngày càng đơn giản khi bước sang tuổi trung niên. Bí quyết mặc đẹp của nam diễn viên là thoải mái, không cầu kỳ.

Ngày 3/9, theo People, Brad Pitt tiết lộ bí mật về phong cách cá nhân ở tuổi trung niên. Trong cuộc phỏng vấn với Esquire, nam diễn viên nói: "Tôi thích trang phục đơn sắc, không cầu kỳ và chỉn chu về đường khâu".

Ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood khẳng định anh thích trang phục chất liệu sang trọng hơn là quần áo cầu kỳ, màu sắc. Nam diễn viên ưu tiên để bản thân được thoải mái.

Brad Pitt hiếm khi xuất hiện sau khi căng thẳng với vợ cũ trước tòa án. Ảnh: People.

"Tôi không khoa trương. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo xu hướng. Tôi chỉ chọn điểm nhấn là đồng hồ. Tôi không muốn biến bản thân thành tấm bảng quảng cáo", tài tử 58 tuổi nói thêm.

Chồng cũ Angelina Jolie cho rằng anh ngày càng khó tính khi tuổi tác tăng. Hiện tại, với nam diễn viên, sự đơn giản và thoải mái quan trọng hơn là mặc đẹp.

Cuộc phỏng vấn giữa Brad Pitt và Esquire diễn ra trong bối cảnh nam diễn viên gửi tài liệu dài 87 trang đến Tòa án Tối cao California. Tài tử Mỹ yêu cầu tòa án xem xét việc truất quyền thẩm phán John W. Ouderkirk khỏi vụ tranh chấp nuôi con với Angelina Jolie.

Brad Pitt mặc đơn giản khi đến trường quay. Ảnh: BackGrid.

"Phán quyết của tòa phúc thẩm không chỉ thiếu công bằng với Brad, mà còn ảnh hưởng đến lũ trẻ và hệ thống tư pháp quá tải ở California", Theodore J. Boutrous Jr., luật sư của nam diễn viên, trình bày trong đơn kiện.

Luật sư đồng thời khẳng định kế hoạch của tòa án đang dung túng cho Angelina Jolie. Vụ kiện kéo dài sẽ tước đi khoảng thời gian quý báu giữa cha mẹ và 6 con.

Từ ngày cùng vợ tranh chấp quyền nuôi con trước tòa, Brad Pitt hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Nam diễn viên hiện tập trung đóng phim. Gần đây, anh được ghi lại hình ảnh diện trang phục đơn giản đến trường quay Babylon cùng Margot Robbie và Tobey Maguire.