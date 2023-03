Thầy cô làm bài thi thử đại học cùng học sinh

Với hy vọng các giáo viên của trường có thể hiểu rõ học sinh và tìm ra cách dạy học hiệu quả hơn, một trường THPT ở Trung Quốc đã tổ chức cho giáo viên tham gia thi cùng học sinh.

Giáo viên nghiêm túc làm đề thi đại học. Phòng thi cũng được bố trí giám thị coi thi như một kỳ thi thật. Ảnh: Sohu.

Ngày 8/3 vừa qua, video chia sẻ hình ảnh tất cả giáo viên của một trường THPT cùng tham gia thi thử đại học - kỳ thi vốn chỉ dành cho học sinh lớp 12 - đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng Trung Quốc.

Câu chuyện thú vị này xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn thành phố Lục An, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Trường yêu cầu hơn 70 giáo viên đang công tác tại trường tham gia thi thử đại học với các học sinh lớp 12. Các giáo viên sẽ thi những môn tương ứng với môn học mà mình phụ trách giảng dạy, theo The Paper.

Trong video, hơn 70 thầy cô cùng ngồi trong một phòng học lớn có giám thị coi thi. Sau khi phát đề, các thầy cô lập tức tiến hành làm bài.

Thầy Zhong, một trong những giáo viên tham gia kì thi đặc biệt này, cho biết kỳ thi dành cho giáo viên này là hoạt động do các thầy cô dạy khối 12 tổ chức. Các thầy cô sẽ cùng làm bài với học sinh, nội dung đề thi, thời gian thi của cả thầy và trò đều giống nhau.

“Trường chúng tôi muốn thông qua những bài thi định kỳ để giúp các thầy cô biết được những khó khăn mà học sinh gặp phải. Sau khi thi xong, các giáo viên cũng tiến hành phân tích đề thi”.

Video được đăng lên mạng và gây sự chú ý trên các mạng xã hội. Dân mạng Trung Quốc bày tỏ quan điểm khác nhau về hoạt động này. Nhiều người cho rằng đây là cách làm rất mới, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nhưng có người lại cho rằng đây là chỉ hoạt động mang tính hình thức, gây thêm áp lực cho giáo viên.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự của mình khi theo nghề giáo.

“Với tư cách là giáo viên, tôi muốn chia sẻ rằng dưới 35 tuổi, kỳ thi đại học nào bạn cũng sẽ phải làm bài thi với học sinh”, một người bình luận.

Tại Trung Quốc, những trường hợp nhà trường tổ chức cho giáo viên làm bài thi cùng học sinh không phải chuyện hiếm.

Tháng 9/2022, một trường THCS tại Hà Bắc (Trung Quốc) đã sắp xếp một phòng thi riêng cho giáo viên, giúp giáo viên hiểu rõ tâm lý của học sinh hơn, tránh cách giảng dạy rập khuôn.

Tháng 2/2023, trường THPT Thành Vũ Nhất Trung ở tỉnh Sơn Đông cũng tổ chức cho 185 giáo viên dưới 45 tuổi tham gia kỳ thi thử đại học lần một toàn thành phố.