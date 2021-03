Thầy cô không giao bài tập, cha mẹ Trung Quốc sợ con kém bạn bè

Ở đất nước nơi mà học sinh phải đối mặt với 2 kỳ thi mang tính "sinh tử", quy định cấm hoặc giới hạn số lượng bài tập khiến nhiều phụ huynh lo sợ con mình tụt lại phía sau.

Lệnh cấm và giới hạn giao bài tập về nhà đối với học sinh ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) gây ra phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh, theo South China Morning Post.

Tuần trước, Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây ban hành quyết định cấm các trường tiểu học ở địa phương giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1-2 vì lợi ích phát triển cân bằng của các em. Hình thức bài tập được nhắc đến là các bài dạng viết.

Sở cũng ra quy định số lượng bài tập viết dành cho các học sinh lớp 3-6 chỉ được phép tốn 1 giờ để hoàn thành. Con số với đối tượng lớp 7-9 là 1,5 giờ/ngày.

Cha mẹ sợ con cái tụt lại phía sau

Quy định mới của Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây không được người lớn hoan nghênh. Nhiều phụ huynh nói rằng điều này sẽ phản tác dụng, nhất là khi học sinh Trung Quốc vốn phải đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp cực kỳ cạnh tranh.

"Phụ huynh nào không quan tâm sẽ làm theo yêu cầu của giáo viên và chạy theo tốc độ giảng dạy trên lớp. Trong khi, các cha mẹ khác có kỳ vọng vào con cái sẽ thúc ép con học thêm ở nhà. Sẽ có một khoảng cách lớn giữa hai nhóm này", một người dùng bình luận trên Weibo.

Quy định không giao hay giới hạn số lượng bài tập về nhà của cơ quan giáo dục tỉnh Thiểm Tây vấp phải phản đối của nhiều phụ huynh. Ảnh: Getty.

Trước đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc từng đưa ra quy định liên quan đến giao bài tập về nhà cho học sinh các cấp vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, hầu hết trường học hiếm khi làm theo.

Ở Trung Quốc, học sinh cần trải qua 2 kỳ thi có tính cạnh tranh gay gắt là zhongkao (thi chuyển cấp 3) và gaokao (thi đại học).

"Khi hai kỳ thi này vẫn mang tính bước ngoặt, tại sao các nhà chức trách lại tạo ra viễn cảnh cho các em học sinh tiểu học rằng việc học sẽ dễ dàng? Nếu bạn thực sự tin tưởng vào việc không nên có bài tập về nhà, tôi cá rằng bạn sẽ hối hận trong tương lai", trích một bình luận khác.

Sở Giáo dục thành phố Phúc Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, tuần trước cũng đưa ra những hạn chế tương tự.

Khi các gia đình Trung Quốc vốn đã quen thuộc với việc con cái phải trải qua 2 kỳ thi "sinh tử", chuyện làm ít bài tập hơn đi kèm với nỗi lo con mình tụt lùi so với chúng bạn. Ảnh: Getty.

Hồi tháng 2, Lu Yugang, Giám đốc bộ phận giáo dục cơ bản của Bộ Giáo dục Trung Quốc, kêu gọi các bậc phụ huynh không nên tạo áp lực học tập quá mức lên con cái.

“Tôi khuyên cha mẹ hãy đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái lên hàng đầu. Cân bằng việc học, chơi và tăng cường luyện tập thể thao một cách phù hợp để lũ trẻ lớn lên toàn diện", Lu nói.

Nỗ lực giúp trẻ Trung Quốc cân bằng cuộc sống

Trên thực tế, rất ít bậc cha mẹ tại đất nước tỷ dân biết đến quy định hạn chế số lượng bài tập về nhà.

Shu Na, một người mẹ ở Thượng Hải có con học lớp 3, cho biết con gái mình dành 1 giờ/ngày để làm bài tập từ khi bắt đầu đến trường. Khi cô bé lên lớp 3, thời lượng tăng lên 1,5 giờ/ngày.

“Tôi không biết gì về những giới hạn bài tập về nhà do cơ quan giáo dục đặt ra. May mắn, con gái tôi học trường công lập. Theo tôi được biết, lượng bài tập về nhà ở trường công vẫn ít hơn nhiều so với trường tư nhân", Shu nói.

Các nhà chức trách phụ trách vấn đề giáo dục đang muốn giúp học sinh Trung Quốc có cuộc sống cân bằng hơn giữa học tập và vui chơi. Ảnh: SCMP.

Shi, giáo viên dạy tiếng Trung tại một trường tiểu học công lập ở Thượng Hải, cho biết phụ huynh rất ít khi phàn nàn về số lượng bài tập mà con họ được giao.

“Tôi nói với phụ huynh rằng học sinh lớp 1-2 nên có nền tảng học vững chắc. Nếu không, các em sẽ khó bắt kịp các bạn khi lên lớp 3 vì chương trình học khó hơn nhiều so với 2 năm đầu”, Shi cho hay.

“Các giáo viên của chúng tôi không giao bài tập viết về nhà. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu học sinh tự viết lại những gì đã học được", cô nói thêm.

Zheng Fuming, phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc (Quảng Châu), cho biết lệnh cấm giao bài tập viết về nhà với học sinh tiểu học được đưa ra nhằm giảm áp lực cho những em vừa học xong mẫu giáo đã bắt đầu đi học cấp 1 ngay.

“Không có bài tập viết về nhà không đồng nghĩa với việc được chơi hoàn toàn sau giờ học. Học sinh vẫn cần xem và ôn lại những gì đã học ở trường", Zheng nói.

Phó hiệu trưởng cho biết quy định về bài tập về nhà là một trong loạt các sáng kiến ​​mà Bộ Giáo dục đã thực hiện trong những năm gần đây để giảm bớt áp lực học tập đối với học sinh Trung Quốc.

“Việc dành quá nhiều thời gian cho việc học dẫn đến sự phát triển không cân đối. Nhiều em kém thể thao, yếu thể chất và thiếu năng khiếu nghệ thuật. Cận thị và béo phì tăng cao cũng xuất phát từ đó", Zheng nói.

Vị phó hiệu trưởng cũng đánh giá quy định đã được đề ra, song những bậc cha mẹ không đồng ý và lo lắng về tương lai của con vẫn sẽ bắt trẻ đi học thêm, làm bài tập ở nhà nhiều giờ như trước.