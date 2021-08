Thất thoát hơn 17 tỷ đồng tại trường Cao đẳng nghề An Giang

Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu tội phạm liên quan việc thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp tại trường Cao đẳng nghề An Giang.

Chiều 9/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Trường Cao đẳng nghề An Giang. Ảnh: Nghiêm Túc. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến tháng 7/2019, ông Huỳnh Thanh Quang (nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang) và Kế toán trưởng Trương Thị Kim Tú đã thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị không đúng quy định. Việc làm này của các cá nhân gây thất thoát, lãng phí trên 17,4 tỷ đồng . Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.