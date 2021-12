Sự trở lại của Gong Yoo và Bae Doo Na trong "The Silent Sea" bị đánh giá là thiếu sức hút. Kịch bản của tác phẩm khoa học viễn tưởng không được đánh giá cao như kỳ vọng.

Theo SCMP, các biên kịch người Hàn Quốc là những người tiên phong trong lĩnh vực phim lãng mạn, hiện đại. Tuy nhiên, chính họ từ lâu vật lộn với thể loại khoa học viễn tưởng.

The Silent Sea, loạt phim hành động, bí ẩn lấy bối cảnh đội phi hành gia trên mặt trăng đang phát trên Netflix được xem là thất bại mới của Gong Yoo, nữ hoàng cảnh nóng Bae Doo Na nói riêng và dòng phim khoa học viễn tưởng Hàn Quốc nói chung.

Gong Yoo, Bae Doo Na và Lee Mu Saeng trong loạt phim khoa học viễn tưởng mới. Ảnh: Netflix.

Bộ phim thiếu đặc sắc

The Silent Sea chuyển thể từ phim ngắn được đánh giá cao năm 2014 là The Sea of Tranquility của đạo diễn Choi Hang Yong. Bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn Choi Hang Yong và biên kịch Park Eun Kyo. Đây đều là những cái tên lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Loạt phim gồm 8 tập do Bae Doo Na và Gong Yoo đóng chính. Trong phim, họ lần lượt vào vai nhà khoa học và một người lính dẫn đầu cuộc thám hiểm đến nhà ga bị bỏ hoang trên mặt trăng. Họ nhận nhiệm vụ thu thập mẫu vật được cho là tác động đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, tàn phá nhân loại.

Bộ phim bắt đầu với việc nhà khoa học Song Ji An (Bae Doo Na) và Han Yoon Jae (Gong Yoo) được chọn trở thành người có vai trò chủ chốt trong hành trình đến trạm mặt trăng Balhae bị bỏ hoang - nơi có 117 nhà nghiên cứu qua đời từ 5 năm trước.

Trong lúc ra ngoài không gian, nhóm phát hiện họ gặp điều không ổn. Nhóm nhà khoa học quyết định hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng cách nhà ga không xa. Với nguồn cung cấp oxy hạn chế, họ phải đi bộ trên mặt trăng để đến căn cứ.

Cuộc hành trình lên mặt trăng, tìm đường đến nhà ga chiếm phần lớn tập mở đầu của chương trình. Thiết kế thiếu logic và sự sắp xếp khó hiểu của chuyến bay vũ trụ, vụ tai nạn sau đó cùng với hành trình đi trên mặt trăng hoàn toàn kỳ lạ. SCMP đánh giá bộ phim 2/5 sao, thậm chí gọi tác phẩm là một trong những bộ phim truyền hình tệ nhất trong năm.

Các phi hành gia trong The Silent Sea. Ảnh: Netflix.

Trong diễn biến tiếp theo, nhóm nghiên cứu đến trạm không gian và phát hiện mọi thứ không giống dự đoán. Trước đó, họ được thông báo các nhà khoa học mất vì rò rỉ phóng xạ. Thực tế họ tìm được thi thể có dấu hiệu chết vì đuối nước.

Nhóm nhà khoa học tiếp tục chia nhau ra để lấy mẫu từ các phòng thí nghiệm khác nhau trong phức hợp rộng lớn. Thực tế họ chỉ tìm được những chiếc hộp rỗng. Chỉ một thành viên phát hiện ra xác chết còn nguyên vẹn, sau đó nôn mửa vì hít phải loại khí hiếm.

Trong khu vực khác của trạm, các thành viên trong nhóm nhận ra sự hiện diện sinh học trên máy quét mà không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Loại sinh thiết bí ẩn nhanh chóng xuất hiện như mối đe dọa chết người cho đội.

Sau khi nhóm đến nhà ga, đạo diễn thể hiện loạt hiệu ứng kịch tính. Họ có những quyết định sáng tạo khó hiểu, khiến nửa sau phần phim chuyển thành câu chuyện bí ẩn tẻ nhạt, mớ hỗn độn vô tận trong hành lang lặp đi lặp lại giữa các diễn viên, theo SCMP.

Cái khó của phim Hàn

Thông thường, thể loại khoa học viễn tưởng thường để nhân vật diễn ra trong bối cảnh hạn hẹp. Đạo diễn của Sunshine, Snowpiercer và High Life đã sử dụng hạn chế này để biến đó thành lợi thế. Họ tạo ra bối cảnh đáng nhớ, thúc đẩy mạch câu chuyện và trí tưởng tượng của khán giả.

The Silent Sea không làm được điều đó. Bộ phim của Gong Yoo và Bae Doo Na tuy bóng bẩy và được đầu tư nhưng thực tế không có gì đặc sắc.

Nói về sự thiếu tính cách, khán giả sẽ khó phân biệt một số thành viên trong nhóm vào thời điểm họ được cử lên tàu vũ trụ. Không thể trách được dàn diễn viên nếu lời thoại mộc mạc và khô khan.

Lee Joon (cầm đèn pin) trong vai thuyền trưởng Ryoo Tae Seok. Ảnh: Netflix.

Ngay cả Lee Joon - cựu thành viên nhóm MBLAQ - là diễn viên thứ chính, người đóng vai thuyền trưởng Ryoo Tae Seok cũng thiếu đặc sắc. Khán giả không thể biết hay phân biệt được lai lịch của nhân vật cho đến nửa sau của bộ phim.

The Silent Sea có một số chi tiết giống nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng cao cấp như Aliens của James Cameron, và Interstellar của Christopher Nolan. Nhưng giống nhiều bộ phim thuộc thể loại này tại Hàn Quốc, tác phẩm chưa thể tạo được tiếng vang.

Điểm đáng ghi nhận của The Silent Sea là để một diễn viên nữ (Bae Doo Na) đóng nhân vật trung tâm trong dự án kinh phí lớn của Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì một Ripley mới - nhân vật chính mạnh mẽ của loạt phim Alien do Sigourney Weaver thủ vai - nhân vật của Bae Doo Na vẫn còn thiếu chút gì đó.

Ngoài ra, một trong những điểm hút khách của phim truyền hình Hàn quốc là tình cảm của các diễn viên. Việc áp dụng chi tiết này vào thể loại khoa học viễn tưởng đáng ghi nhận. Nếu làm không khéo, bộ phim có thể trở thành thảm họa.

Ý tưởng khoa học viễn tưởng mà The Silent Sea cố gắng khám phá ít trừu tượng hơn, nhường chỗ cho những thứ thiên về cảm xúc. Đội ngũ biên kịch thậm chí tìm ra cách khiến tuyết rơi trên mặt trăng.