Thất bại mới của Địch Lệ Nhiệt Ba

"Trường Ca hành" ra mắt khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Đến nay, thành tích của phim không mấy khả quan.

Ngày 4/4, Sohu đưa tin tác phẩm Trường Ca hành tập hợp đội hình diễn viên trẻ có danh tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, song thành tích chỉ ở mức trung bình.

Theo thống kê từ trang Maoyan, sau 5 ngày lên sóng, phim mới đạt khoảng 270 triệu lượt xem, trung bình hơn 50 triệu lượt/ngày. So sánh với hai tác phẩm Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác diễn chính, cùng Đấu la đại lục do Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi đảm nhiệm, những phim này đều có lượt xem thấp nhất 100 triệu/ngày, có ngày lên tới 200 triệu view.

Trường Ca hành bị cho là thất bại mới trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo Sohu, Hữu Phỉ hay Đấu la đại lục chỉ có thể đánh giá là thành công nhỏ, Trường Ca hành có thành tích kém hơn, đã bị xếp vào hạng mục thất bại.

Mặt khác, dù có tác phẩm ra mắt, chỉ số truyền thông của dàn diễn viên chính không tăng cao, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ xếp thứ 4, sau Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. Còn Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh đều nằm ngoài top 10. Chỉ số được khán giả quan tâm trên Vlinkage của Trường Ca hành đứng thứ 3 sau Em là thành trì doanh lũy của anh và Tư Đằng.

Đáng buồn hơn, từ thống kê của Datawin, vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim còn không được khán giả quan tâm bằng Triệu Lộ Tư.

Theo Sohu, những con số trên và các đánh giá tiêu cực về tạo hình, diễn xuất, bối cảnh phim cho thấy tác phẩm Trường Ca hành đã gần như thất bại.

Mỹ nhân Tân Cương dù diễn chính nhưng không được khán giả yêu thích bằng Triệu Lộ Tư.

Sohu cho rằng điều này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không hợp diễn phim cổ trang, thậm chí không nên tham gia diễn xuất.

Theo đó, dù là ngôi sao 9X nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba bị coi là chưa có tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp. Thực tế không có bộ phim nào do cô làm nữ chính có thành công bùng nổ.

Những tác phẩm được yêu thích của nữ diễn viên là Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Người tình kim cương, trong đó mỹ nhân Tân Cương chỉ diễn vai phụ. Khi Nhiệt Ba đảm nhận vai trò nữ chính, cô không đủ sức gánh vác tác phẩm, diễn xuất hạn chế, thành tích trung bình.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là không thể đảm nhiệm vai trò nữ chính.

So sánh với đàn em Triệu Lộ Tư, cô bước chân vào showbiz sau Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ được giao các dự án nhỏ chiếu trên mạng, song nữ diễn viên sinh năm 1998 nắm bắt tốt thời cơ. Cô có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Manh thê thực thần, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Thiên lôi nhất bộ Xuân hoa thu nguyệt, Tam thiên nha sát, Trần thiên thiên trong lời đồn.

Trong Trường Ca hành, diễn xuất và ngoại hình của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo Sina, nếu tình trạng này tiếp tục, mỹ nhân Tân Cương có thể bị đàn em vượt qua.