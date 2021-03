Thất bại của Lee Seung Gi, Bi Rain

Bi Rain tiếc nuối vì Kim Tae Hee mang bầu ngay sau khi cưới

Chia sẻ trong chương trình You Quiz on the Block, Bi Rain cho biết điều anh hối tiếc nhất về cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee là thời kỳ vợ chồng son của hai người quá ngắn ngủi.