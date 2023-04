Tháo dỡ loạt điểm du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An

Hàng chục điểm kinh doanh du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An đã bị yêu cầu tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm về sử dụng đất lòng hồ Trị An, đất rừng giao khoán.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở ngành và chính quyền địa phương về việc thực hiện đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và việc xử lý tình trạng du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An. Một điểm du lịch ven hồ Trị An. Theo dự thảo đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tại huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2021-2030 sẽ quy hoạch 37 tuyến du lịch và 22 khu với 50 điểm du lịch. Đề án này chia làm 2 dự án trọng điểm gồm: Khu nuôi động vật bán hoang dã (safari) và công viên thể thao hàng không Đồng Nai. Đến nay, đề án trên đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương để thống nhất nội dung trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian qua tại khu vực ven hồ Trị An và khu vực đất rừng thuộc quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giao khoán cho người dân sản xuất đã xuất hiện tình trạng du lịch sinh thái tự phát. Một điểm cắm trại ven hồ Trị An. Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết từ sau dịch Covid-19, khu vực ven hồ Trị An ở các xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu phát triển mạnh hình thức du lịch sinh thái nhưng đều là tự phát. Qua rà soát, có 52 cơ sở du lịch tự phát tại 3 xã trên. Đến nay đã xử lý được 38 trường hợp, trong đó đã tháo dỡ được 23 cơ sở, các trường hợp còn lại tiếp tục được xử lý thời gian tới. UBND xã Mã Đà thực hiện cưỡng chế một điểm du lịch vi phạm đất ven hồ Trị An. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng việc phát triển du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An cho thấy nhu cầu rất lớn về du lịch của người dân và kinh doanh phát triển du lịch của doanh nghiệp. Điều này cũng phù hợp mục tiêu phát triển về du lịch của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện nay hình thức phát triển du lịch sinh thái ven hồ Trị An đang tự phát, chưa đúng quy định cần phải chấn chỉnh. "Chúng ta không thể thực hiện theo quan điểm cái gì không quản lý được thì cấm mà cần có hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện cho đúng. Do đó, địa phương và các ngành phải có hướng dẫn để các cơ sở, hộ dân đầu tư du lịch làm đúng với quy định, đưa vào quản lý để có nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương mà vẫn đảm bảo vấn đề môi trường, an ninh trật tự", ông Phi đề nghị. Hồ Trị An có diện tích 32.000 ha, là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An. Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái tự phát bùng phát ở các xã Mã Đà, Hiếu Liêm và Phú Lý. Theo thống kê, hàng chục điểm du lịch sinh thái trái phép mọc lên vi phạm xây dựng, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An, ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường nguồn nước hồ Trị An - nơi cung cấp nước cho hạ lưu sông Đồng Nai, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho khoảng 17 triệu người ở các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương.

https://tienphong.vn/thao-do-loat-diem-du-lich-sinh-thai-tu-phat-ven-ho-tri-an-post1528182.tpo