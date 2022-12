Thanos thừa nhận không nỡ xuống tay với một nhân vật

Thanos có biệt hiệu là Titan Điên. Khó ai trong vũ trụ có thể thấu hiểu hoàn toàn những suy nghĩ của hắn.

Ai là nhân vật khiến bạo chúa vũ trụ phải lưỡng lự khi xuống tay? Ảnh: ScreenRant.

Titan Điên sẵn sàng hủy diệt một nửa vũ trụ để đạt được lý tưởng riêng của bản thân. Nhưng vẫn có một nhân vật mà hắn thừa nhận rằng không bao giờ muốn giết hại bởi Thanos có lý do chính đáng để giữ người này sống sót trong vũ trụ Marvel.

Trên hành trình mới để thu thập các viên đá vô cực, Thanos đã có một cuộc gặp gỡ thú vị đến nỗi phải thừa nhận rằng có một sinh vật vũ trụ mà hắn không bao giờ muốn giết.

Cụ thể, trong Thanos Quest #1 của Jim Starlin, Ron Lim, John Beatty, Tom Vincent và Ken Bruzenak từ Marvel Comics, khi Titan Điên đang tìm kiếm viên đá Thời gian, hắn rơi vào cuộc đụng độ với Gardener - người sở hữu viên đá quý giá.

Khi đến chỗ của Gardener, Thanos đã bộc bạch rằng hắn rất ngưỡng mộ khu vườn và dành sự tôn trọng cho người tạo ra nó. Tuy nhiên, sau khi tham quan khu vườn, Thanos cũng thẳng thắn đòi hỏi. Hắn cần viên đá Thời gian để tiếp tục sứ mệnh của mình và cố gắng yêu cầu đối phương chủ động giao ra báu vật nhưng không thành.

Cuối cùng, Thanos buộc phải hạ sát Gardener dù rất tôn trọng anh ta và không nỡ xuống tay. Trước khi giết Gardener, Thanos bày tỏ rằng hắn thực sự không mong muốn làm hại đối phương và còn xin lỗi về hành động của mình.

Thanos áy náy sau hành động của mình. Ảnh: ScreenRant.

Việc sở hữu viên đá Thời gian nhưng lại gặp phải Thanos không khác gì bản án tử dành cho các nhân vật (phụ). Nhưng việc Gardener phải chết không phủ nhận được những suy nghĩ và sự tôn trọng mà Thanos dành cho thực thể vũ trụ này. Hắn chưa bao giờ muốn giết ông ấy.

Nếu so sánh với các nhân vật khác có chức năng tương đương với Gardener (đều là Elders of the Universe) thì độc giả hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt. Thanos từng gài bẫy Grandmaster trong chính trò chơi của anh ta để chiếm lấy viên đá Tâm trí. Hắn cũng từng sử dụng viên đá Thời gian để biến The Runner già tới 1.000.000 tuổi trước khi cố gắng đánh cắp viên đá Không gian…

Tất cả những gì Thanos làm là để có được tình yêu của Death nhưng hắn đánh giá rất cao cuộc sống và vẻ đẹp mà Gardener đã tạo ra, nuôi dưỡng trong suốt một thời gian dài. Đó là điều mà ngay cả Titan Điên cũng phải ấn tượng.

Đó có thể cũng là một phần lý do Thanos muốn tìm sự bình yên trong một trang trại sau các sự kiện The Infinity Gauntlet.

Thanos ngưỡng mộ Gardener bởi những ấn tượng mà ông ấy có thể tạo ra với viên đá Thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với Titan Điên là sứ mệnh, là lý tưởng của riêng mình. Vì vậy, hắn vẫn quyết định xuống tay. Nhìn ở góc độ khác, đây là một trong số ít lần Thanos gặp ngập ngừng khi hành động và cũng không mấy tự hào về kết quả của nó.