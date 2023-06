Nhiều người nghĩ rằng Mad Titan bị ám ảnh về sự hủy diệt và những việc hắn làm đơn thuần vì lý tưởng bản thân. Nhưng đừng quên Thanos về bản chất vẫn là kẻ đại ác.

Về bản chất, Thanos là một kẻ đại ác. Ảnh: Screen Rant.

Thanos được Marvel Comics xây dựng như một trong những siêu phản diện đáng gờm nhất. Hắn có thể không phải người mạnh nhất nhưng kinh nghiệm chinh chiến, sự gian xảo khiến gã Titan Điên trở thành một ác nhân đáng sợ.

Nhiều người hâm mộ vẫn tranh luận về những quyết định của gã độc tài vũ trụ, đặc biệt là sau khi Thanos (phiên bản điện ảnh) ra mắt MCU (Marvel Cinematic Universe) với một lý tưởng lệch lạc về sự cân bằng.

Thực tế, Thanos được xây dựng để là một ác nhân. Vì vậy, bản chất của hắn không đơn giản chỉ là sự ám ảnh về một lý tưởng hay niềm tin nào đó. Thanos từng liên tục tra tấn tinh thần một người đàn ông khi biến ngày sinh nhật của anh ấy trở thành ác mộng trong nhiều năm liền.

Trong truyện Thanos Annual #1, Thanos đã chứng minh sự xấu xa, quỷ quyệt của mình khi sử dụng Găng tay vô cực để tra tấn một người đàn ông vào đúng ngày sinh nhật mỗi năm. Hắn hủy hoại cuộc đời của người đó từ khi còn trẻ cho đến tận những năm tháng trưởng thành.

Trong cốt truyện What To Get From The Man Who Takes Everything (của Chris Hastings, Flaviano, Federico Blee và Clayton Cowles), Thanos thường xuyên đến thăm Davis vào ngày sinh nhật để đảm bảo sự kiện đặc biệt này của anh ấy sẽ tràn ngập nỗi kinh hoàng và sự đau đớn.

Thanos theo sát David hàng năm để tra tấn anh. Ảnh: Screen Rant.

Năm tuổi, Thanos giết cha của David. Năm 16 tuổi, hắn gửi một tin nhắn tồi tệ cho bạn gái anh và khiến họ chia tay. Ở tuổi 27, gã Titan nói với người đàn ông tội nghiệp rằng con mèo của anh đã chết ngay khi David vừa bị cho nghỉ việc. Cuối cùng, ở tuổi 45, Thanos phá hủy ngôi nhà của David và nói rằng hắn không quan tâm đến việc anh ấy sống hay chết nhưng sẽ quay lại vào năm sau để tiếp tục gây thêm rắc rối.

Bộ truyện này đã cho thấy không có tội ác nào là bé đối với Thanos. Hắn có thể biến những điều nhỏ nhặt trở thành cơn ác mộng đối với người khác. Quan trọng hơn, hắn luôn khẳng định những điều đó sẽ không bao giờ kết thúc và sẽ tiếp tục lặp lại. Đôi khi, cơn ác mộng tồi tệ nhất cũng không đáng sợ bằng thời gian mà một người mòn mỏi chờ đợi nó đến. Như một sự tất yếu - không thể tránh khỏi.

Áp lực từ sự chờ đợi đó mỗi năm sẽ một lớn hơn. Còn Thanos thì đạt được mục đích của mình khi tra tấn tinh thần David một cách… định kỳ. Thậm chí, cái ác còn được nâng lên một cấp độ mới.

David tưởng rằng mình đã thoát khỏi tay tên bạo chúa vũ trụ. Ảnh: Screen Rant.

Một năm, Thanos đã quên “ngày trọng đại” của David và khiến anh ấy tưởng rằng cơn ác mộng tồi tệ đã kết thúc. Nhưng không. Vào năm tiếp theo, hắn trở lại cùng lời hứa “sẽ không bao giờ quên nữa”. Lần gặp lần đó không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng về một cuộc sống bình thường của David.

Thanos từng là sự uy hiếp đối với một nửa sự sống trong vũ trụ. Nhưng cái ác của hắn thậm chí còn được bộc lộ đáng sợ hơn khi hắn chỉ tập trung vào một người. Sự tra tấn về tinh thần với David cứ lặp đi lặp lại khiến chính bản thân anh ấy cũng không biết khi nào mình mới thoát khỏi địa ngục ấy.

Hành động hoặc thậm chí là sở thích này của Thanos chắc chắn là một trong những quyết định cá nhân kỳ quặc và đen tối nhất của hắn ta. David không làm bất cứ điều gì để phải chịu đựng cơn ác mộng đó mỗi năm. Và điều này chỉ là một dẫn chứng nhỏ về sự tàn ác đến từ gã Titan Điên.