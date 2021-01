Thanos nhiều khả năng xuất hiện trong bom tấn ‘Eternals’

Cha đẻ của nhân vật Thanos cho biết gã "'Titan điên" dễ góp mặt trong bộ phim siêu anh hùng “Eternals” của Marvel Studios.

ComicBook đưa tin Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) có thể tiếp tục khai thác gã "Titan điên" Thanos. Tay trùm phản diện xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng trong post-credits của The Avengers (2012), trở lại chớp nhoáng ở Guardians of the Galaxy (2014), rồi chính thức xuất hiện trong Avengers: Infinity War (2018).

Hậu Avengers: Endgame (2019), hành trình của Thanos dường như đã kết thúc sau khi gã và quân đoàn bị thổi bay trước cái búng tay của Iron Man (Robert Downey Jr.). Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tục xuất hiện tin đồn Thanos sẽ sớm trở lại MCU.

Jim Starlin là họa sĩ truyện tranh, nhà văn, đồng sáng lập nhân vật Thanos tại Marvel Comics. Ảnh: ComicBook.

Ngày 22/1, tham gia chương trình phát thanh Phase Zero của ComicBook, đồng sáng tạo nhân vật Thanos - Jim Starlin - được hỏi anh nghĩ Marvel Studios có sáng suốt không nếu đưa Thanos trở lại trong một dự án khác. Vị họa sĩ bất ngờ tiết lộ khán giả có thể tái ngộ tên "Titan điên" sớm hơn họ nghĩ.

“Tôi nghĩ là có. Họ đã kiếm bộn tiền từ vũ trụ siêu anh hùng. Tôi tin mình đã nghe một vài tin đồn rằng Thanos sẽ trở lại. Nhưng điều sau đây có thể đã được Marvel Studios xác nhận, Thanos sẽ vào vai khách mời trong Eternals. Nên gã sẽ sớm quay lại thôi. Chính mắt tôi đã trông thấy”, Starlin nói.

Hành trình của các Eternal trong bộ phim cùng tên sẽ kéo dài hàng nghìn năm. Eternals được kỳ vọng sẽ lý giải nguyên nhân nhóm thực thể bất tử không xuất hiện trong trận chiến mang tầm vũ trụ ở Infinity War và Endgame.

Do đó, nếu thông tin từ Starlin chính xác, để Thanos trở lại trong Eternals của đạo diễn Chloe Zhao là lựa chọn chính xác hơn cả.

Theo kế hoạch mới nhất, Eternals dự kiến khởi chiếu từ 5/11.