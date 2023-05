Thành viên Wonder Girls hẹn hò ngôi sao quần vợt kém 9 tuổi

Công ty quản lý của Yubin xác nhận nữ ca sĩ hẹn hò Kwon Soon Woo - ngôi sao quần vợt Hàn Quốc. Họ đã công khai mối quan hệ với đồng nghiệp.

Ngày 22/5, tờ Sports Seoul đưa tin Yubin (cựu thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls) đang hẹn hò ngôi sao quần vợt kém 9 tuổi là Kwon Soon Woo. Đại diện từ Le Entertainment - công ty quản lý của Yubin - cho biết: "Đúng là cả hai đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi không nắm được thông tin chi tiết bởi đây là đời tư của nghệ sĩ".

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao công khai mối quan hệ với đồng nghiệp. Yubin đã đến xem trận chung kết 2023 Davis Cup được tổ chức tại sân quần vợt trong nhà Olympic Park ở Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul vào tháng 2.

Trong giải đấu này, Kwon Soon Woo tham gia và giúp Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội năm thứ hai liên tiếp. Nguồn tin tiết lộ sau chung kết, Yubin đi ăn với Kwon Soon Woo. Tin đồn hai người hẹn hò sau đó lan truyền khắp giới thể thao.

Kwon Soon Woo và Yubin hẹn hò.

Kwon Soon Woo sinh năm 1997 và đang đứng đầu bảng xếp hạng quần vợt tại Hàn Quốc. Anh giành giải Tay vợt của năm (MVP) do Tennis Korea bình chọn trong ba năm liên tiếp, từ 2019 đến 2021. Kwon Soon Woo đồng thời là tay vợt Hàn Quốc đầu tiên hai lần vô địch đơn ATP Tour. Với kỹ năng xuất sắc và vẻ ngoài dễ thương, anh có nhiều fan nữ, tờ Sports Seoul nhận định.

Vào năm 2021, anh thể hiện khả năng ca hát khi xuất hiện trên chương trình giải trí The King of Mask Singer của đài MBC. Cùng năm đó, anh xuất hiện trên Come Together to Kick 2 của JTBC.

Sinh năm 1988, Yubin là cựu rapper của Wonder Girls - nhóm nhạc dẫn dắt thế hệ thứ hai của Kpop cùng SNSD. Ra mắt với tư cách thành viên của Wonder Girls vào năm 2007, Yubin nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của công chúng. Nhóm nhạc có nhiều ca khúc hit quốc dân như Tell Me, So Hot và Nobody.

Năm 2020, nữ ca sĩ rời JYP Entertainment sau 13 năm gắn bó và thành lập Le Entertainment. Sau đó, cô phát hành đĩa đơn và bắt đầu hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Hiện tại, Le Entertainment quản lý cặp sao Hyerim - Shin Min Cheol (vận động viên Taekwondo) và nữ diễn viên Park Si Yeon.