Thành viên TWICE trở lại sau khi giảm 8 kg

Tới ngày 6/3/2021, TWICE tổ chức concert Nhật Bản online có tên “TWICE in wonderland”. Đây cũng là buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại của Jeong Yeon. Tuy nhiên, khác với những lần trước đó, ngoại hình của Jeong Yeon trở thành chủ đề bàn tán của khán giả. Người hâm mộ nhận xét nữ ca sĩ mập lên trông thấy và khác hẳn ngày trước. Nhiều người dùng từ ngữ nặng nề miêu tả vóc dáng thành viên TWICE và cho rằng cô không còn là gương mặt nổi bật của nhóm vì đã tăng cân quá nhiều.