Thành viên TWICE ngừng hoạt động vì khủng hoảng tâm lý

Jeong Yeon tiếp tục phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để điều trị tâm lý. Trước đó, nữ ca sĩ ở ẩn 5 tháng vì căn bệnh này.

Ngày 19/8, SCMP đưa tin Jeong Yeon - thành viên TWICE - đã tạm ngừng hoạt động để điều trị căn bệnh về tâm lý.

Thông tin trên được xác nhận bởi công ty chủ quản của TWICE là JYP Entertainment vào ngày 18/8.

"Jeong Yeon đang trải qua giai đoạn hoảng loạn, có vấn đề tâm lý. Cô ấy đã cố gắng để tiếp tục hành trình và hy vọng có thể vừa làm việc, vừa chữa bệnh, nhưng chúng tôi cho rằng sức khỏe của nghệ sĩ là vấn đề quan trọng nhất. Sau một thời gian cân nhắc, thảo luận với đội ngũ y tế, chúng tôi quyết định để Jeong Yeon nghỉ ngơi, hồi phục", đại diện JYP chia sẻ.

Jeong Yeon tiếp tục phải tạm ngừng hoạt động vì bệnh tâm lý. Ảnh: SCMP.

Thông tin này được công ty chủ quản của TWICE đưa ra chỉ sau vài tuần khi nhóm cho biết sẽ sớm phát hành đĩa đơn mới mang tên The Feels. TWICE dự kiến ra mắt sản phẩm này vào tháng 9 nhưng chưa có ngày cụ thể.

Sau khi JYP Entertainment đưa ra thông báo chính thức về sức khỏe của Jeong Yeon, cộng đồng người hâm mộ TWICE đã gửi lời động viên tới Yeon và mong rằng nữ ca sĩ mau chóng bình phục.

Đây là lần thứ hai thành viên TWICE buộc phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để điều trị tâm lý. Trước đó, năm 2020, Jeong Yeon bỏ lỡ một vài hoạt động quảng bá của nhóm cũng vì tình hình sức khỏe. Thời điểm này, JYP cho biết họ luôn cố gắng hỗ trợ mọi thứ để Jeong Yeon có thể hồi phục sớm nhất và hy vọng khán giả vẫn dành tình yêu thương cho nữ ca sĩ.

Sau 5 tháng điều trị, tới ngày 6/3/2021, TWICE tổ chức concert Nhật Bản online có tên “TWICE in wonderland”. Đây cũng là buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại của Jeong Yeon. Tuy nhiên, khác với những lần trước đó, ngoại hình của Jeong Yeon trở thành chủ đề bàn tán của khán giả. Người hâm mộ nhận xét nữ ca sĩ mập lên trông thấy và khác hẳn ngày trước. Nhiều người dùng từ ngữ nặng nề miêu tả vóc dáng thành viên TWICE và cho rằng cô không còn là gương mặt nổi bật của nhóm vì đã tăng cân quá nhiều.

Jeong Yeon cũng bị cho là trở lại khi chưa sẵn sàng. Chịu áp lực lớn từ dư luận, đồng thời để chuẩn bị ra mắt mini album thứ 10 của TWICE mang tên Taste of Love, Jeong Yeon bước vào hành trình giảm cân khắc nghiệt. Cô giảm được 8 kg trong thời gian ngắn.