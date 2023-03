Thành viên Super Junior ăn phở, dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các thành viên Super Junior tới TP.HCM vào những khung giờ khác nhau trong 2 ngày 9-10/3. Họ có đêm nhạc diễn ra tối 11/3.

Trong hai ngày 9-10/3, các thành viên nhóm Super Junior lần lượt đến TP.HCM để chuẩn bị cho concert được tổ chức tối 11/3 tại Sân vận động Quân khu 7, Tân Bình. Đêm 9/3, Choi Si Won là thành viên đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, tiếp đó là Shin Dong và Eun Hyuk tới vào sáng hôm sau. Các thành viên còn lại đến TP.HCM vào các khung giờ khác nhau trong ngày 10/3. Trưởng nhóm Lee Teuk và Kyu Hyun hạ cánh vào tối 10/3.

Đến TP.HCM từ khá sớm nên Choi Si Won, Eun Hyuk và Shin Dong có nhiều hoạt động khác nhau trong ngày 10/3. Khán giả bắt gặp Choi Si Won tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trang phục áo cam, quần trắng nổi bật. Nam ca sĩ cùng ê-kíp tới một quán cà phê ở khu vực này. Trong khi đó, Eun Hyuk và Shin Dong tới ăn ở quán phở nổi tiếng trên đường Pasteur.

Si Won đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khi Eun Hyuk, Shin Dong đi ăn phở. Ảnh: BH Mai Anh.

Super Junior từng tổ chức thành công đêm nhạc tại Bình Dương vào năm 2011. Trở lại Việt Nam sau 12 năm, nhóm được đông đảo người hâm mộ chờ đón. Đêm nhạc lần này tại TP.HCM của nhóm có giá vé từ 1,5 triệu đồng tới 3,8 triệu đồng.

Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13 Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt toàn cầu.

Sau 18 năm hoạt động, Super Junior giữ vững vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Họ được nhắc đến như một trong những nhóm nhạc tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ 2.