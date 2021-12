Thành viên Running Man Hàn Quốc gửi lời chào fan Việt trên Zing MP3

Haha - thành viên chương trình Running Man Hàn Quốc - vừa phát hành EP “Gap”. Nhân dịp này, nam ca sĩ gửi những lời chia sẻ đến fan Việt Nam trên Zing MP3.

Haha vừa phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Gap. Với đĩa đơn Sea Song ra mắt vào năm 2011, Gap đánh dấu sự trở lại đường đua Kpop của nam ca sĩ sau 10 năm vắng bóng. EP được phát hành trực tuyến tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả nghe miễn phí tại đây.

Nhân dịp này, Haha dành những lời chia sẻ đến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam: “Xin chào các khán giả của Zing MP3, Haha đây. Cuối cùng thì EP mới Gap của tôi cũng đã phát hành sau 10 năm. Hãy ủng hộ Gap thật nhiều trên Zing MP3 nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Trong video tâm sự với fan Việt, Haha cho biết ở lần tái xuất này, anh không chú trọng thành tích âm nhạc. “Thay vào đó, tôi chỉ muốn nói lên tiếng lòng của mọi người về những nỗ lực không ngừng nghỉ từ bản thân, khi đối diện với khó khăn nhưng vẫn tỏ ra rằng mình ổn. Cùng với đó là mong muốn được bày tỏ cảm xúc và ước mơ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi”, Haha chia sẻ thông điệp truyền tải trong EP Gap.

Haha phát hành EP Gap tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Ra mắt thị trường Hàn Quốc từ năm 2001 với tư cách ca sĩ nhưng hiện tại, Haha (tên thật Ha Dong Hoon, sinh năm 1979) được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài. Tên tuổi của anh gắn liền với các chương trình truyền hình ăn khách như Running Man, Infinite Challenge.

