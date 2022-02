Thành viên Running Man bị chấn thương

Jeon So Min bị gãy chân, phải phẫu thuật. Nữ diễn viên không thể tham gia mùa 3 của chương trình The Sixth Sense.

Ngày 22/2, Sports Donga cho biết Jeon So Min không thể tham gia mùa mới nhất của The Sixth Sense vì chấn thương. Một nguồn tin từ tvN tiết lộ với Sports Donga, Jeon So Min bị gãy bàn chân vào tháng một và phải phẫu thuật. Thời gian qua, cô phải trì hoãn kế hoạch quay một bộ phim được lịch từ trước.

Do đó, trong thời gian tới, cô không thể điều chỉnh lịch trình và tham gia mùa 3 của The Sixth Sense 3. Đại diện của tvN cho biết: "Nhóm sản xuất và công ty quản lý đã làm việc để điều chỉnh lịch trình. Nhưng cuối cùng, cô ấy không thể tham gia The Sixth Sense 3 cùng các thành viên khác.

Lịch trình của Jeon So Mi bị thay đổi vì vấn đề sức khỏe.

Các thành viên còn lại của The Sixth Sense bao gồm Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Lee Sang Yeob và Mijoo Lovelyz tiếp tục tham gia chương trình. The Sixth Sense là chương trình kiểm tra giác quan thứ sáu của các thành viên thông qua nhiệm vụ vui nhộn.

Jeon So Min (sinh năm 1986) là người mẫu, diễn viên kiêm tác giả sách. Cô ra mắt năm 2004 với bộ phim sitcom Miracle. Với vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Princess Aurora, cô nhận được sự công nhận của giới chuyên môn và giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2013.

Trước khi là thành viên cố định của Running Man, Jeon So Min diễn xuất trong nhiều phim truyền hình như Tomorrow Victory (2015), phim hài lãng mạn Something About 1 Percent (2016), phim kinh dị y khoa Cross (2018), Top Star U-back (2018), Birthday Letter (2019) hay Big Data Romance (2019)…