Thành viên Oh My Girl bị bình luận khiếm nhã

YooA gặp nhiều bình luận phản cảm khi giao lưu với người hâm mộ. Thành viên nhóm Oh My Girl lập tức đáp trả.

Hôm 22/2, YooA - thành viên nhóm Oh My Girl - thực hiện buổi trò chuyện trực tuyến cùng người hâm mộ. Nữ ca sĩ chia sẻ các bí kíp làm đẹp và mối quan hệ giữa những thành viên Oh My Girl. Tuy nhiên, trong quá trình giao lưu với khán giả, YooA nhận nhiều bình luận quấy rối.

Nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng: "Những bình luận kỳ lạ liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện". Sau đó, YooA chỉ đích danh một tài khoản có bình luận nhạy cảm: “Xin lỗi, tại sao bạn muốn biết tôi có mặc đồ nội y hay không?”.

YooA đáp trả khi đọc bình luận khiếm nhã.

Hành động của YooA được người hâm mộ ủng hộ. Khán giả cho rằng thần tượng nên thẳng thắn đáp trả khi đối mặt với những bình luận quấy rối.

“Đừng khoan nhượng với những người bất lịch sự như vậy”, "Tại sao mọi người có thể viết bình luận như vậy chứ. Đó là hành vi quấy rối tình dục", khán giả nhận xét.

YooA sinh năm 1995, đảm nhận vị trí nhảy chính trong nhóm nhạc Oh My Girl. Cuối năm 2020, cô chính thức ra mắt solo với mini album Bon Voyage.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí CQ vào cuối năm 2020, YooA đã chia sẻ về những áp lực của người nổi tiếng. Thành viên nhóm Oh My Girl nói: “Nếu lo lắng về những gì người khác nghĩ, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi những kỳ vọng của họ”.