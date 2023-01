Thành viên nhóm Super Junior có bạn gái

Ngày 1/1, tờ Sports Seoul đưa tin Shindong đang hẹn hò. Cùng ngày, công ty quản lý của Shindong là SJ Label xác nhận thông tin. Công ty cho biết bạn gái Shindong không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Thành viên nhóm Super Junior cũng chưa có kế hoạch kết hôn.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, bạn gái Shindong từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí nhưng hiện tại công việc của cô không liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật.

Những ngày qua, người hâm mộ ngành giải trí Hàn Quốc liên tục đón nhận tin vui. Ngày 31/12/2022, Dispatch tung ảnh hẹn hò của hai ngôi sao hàng đầu IU và Lee Jong Suk. Ngay sau đó, công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận việc họ yêu đương.

Tới sáng 1/1, IU và Lee Jong Suk viết tâm thư gửi người hâm mộ. Qua đó, họ chia sẻ người yêu luôn ở bên động viên, làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi khó khăn.

Shindong, sinh năm 1985, bén duyên với làng giải trí khi giành giải cao tại Cuộc thi thanh niên xuất sắc SM lần thứ 9 năm 2005. Ban đầu, anh muốn trở thành một diễn viên hài, nhưng theo lời giới thiệu của công ty quản lý, Shin Dong đã ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Super Junior vào tháng 11/2005. Nam ca sĩ cùng nhóm nhạc nhanh chóng nổi tiếng với những ca khúc bắt tai, điển hình Sorry Sorry, Mr. Simple…

Hiện tại, anh là thành viên cố định trong nhiều chương trình giải trí như Knowing Bros của JTBC, Buddy Boys và Idol League Season 4 của STATV. Anh cũng là đạo diễn các video âm nhạc của Super Junior, UN, Muzie, SHINee và Park Goon…

