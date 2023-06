Thành viên nhóm SNSD ăn bánh xèo khi tới Đà Nẵng

Hyoyeon hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng sáng 17/6. Sau đó, cô cùng các nhân viên tới ăn ở một quán bánh xèo.

Ngày 17/6, Hyoyeon (thành viên nhóm SNSD) cùng dàn thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc như Taeyang (Big Bang), nữ ca sĩ BoA, nhóm nhạc aespa… tới Đà Nẵng, Hội An để tham gia sự kiện âm nhạc diễn ra trong 2 ngày 17/6-18/6. Biểu diễn ngày 18/6 nhưng Hyoyeon hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng từ sáng 17/6. Khá đông người hâm mộ tới đây chào đón nữ ca sĩ.

Ngay khi tới Việt Nam, thành viên nhóm SNSD liên tục chia sẻ những hình ảnh mới lên trang cá nhân để gửi lời chào người hâm mộ. Nữ ca sĩ cùng một số nhân viên đã ghé ăn quán bánh xèo trên đường Hoàng Diệu ở Đà Nẵng. Hình ảnh đời thường của Hyoyeon tại Việt Nam hiện được chia sẻ rộng rãi và gây thích thú trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Hyoyeon tại Đà Nẵng. Ảnh: Hyoyeon Vietnam Fanpage.

Hyoyeon cùng aespa, KARD… biểu diễn vào 18/6. Trong khi đó, dàn ca sĩ biểu diễn ngày 17/6 có BoA, Taeyang, Kim Woo Sik và Raider. Ở đêm diễn đầu tiên, Taeyang biểu diễn một số ca khúc quen thuộc như I Need A Girl, Wedding Dress, Ringa Linga...

Ngoài dàn nghệ sĩ kể trên, các thành viên của chương trình giải trí Knowing Brothers gồm Kim Hee Chul, Shin Dong (Super Junior), Lee Suk Jin… cũng tới Đà Nẵng vào sáng 17/6. Tuy nhiên lịch trình của các nghệ sĩ chưa được hé lộ.

Hyoyeon đã nhiều lần tới Việt Nam biểu diễn. Đầu năm, thành viên nhóm SNSD biểu diễn tại sự kiện Countdown Party ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hyoyeon sinh năm 1989, ra mắt cùng nhóm nhạc SNSD từ năm 2007. Cô đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. SNSD được mệnh danh nhóm nhạc quốc dân với nhiều ca khúc phủ sóng Hàn Quốc lẫn thế giới như Gee, Into The New World, The Boy, Mr.Mr… Vừa qua, họ phát hành ca khúc Forever 1 và lọt top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.