Thành viên nhóm IZ*ONE chế giễu fan Hàn

Miyawaki Sakura - cựu thành viên nhóm IZ*ONE - bị chỉ trích vì có phần biểu diễn mang tính chế giễu fan Hàn.

Tối 29/5, tin tức tiết mục trong buổi trình diễn tại Nhật Bản của cựu thành viên IZ*One Miyawaki Sakura đã gây phẫn nộ cho khán giả Hàn Quốc.

Cụ thể, theo Top Star News, trong đêm nhạc cuối cùng để chào tạm biệt người hâm mộ HKT48 - nhóm nhạc gốc của Sakura, nữ ca sĩ có một tiết mục solo với sự góp mặt của bạn thân kiêm thành viên HKT48 Murashige Anna.

Murashige Anna đã đóng giả làm fan cuồng tại Hàn Quốc của Sakura. Cô mặc áo in khuôn mặt thần tượng, cầm theo tấm biển với dòng chữ bằng tiếng Hàn, thể hiện hành động đeo bám một cách quá mức với cựu thành viên IZ*ONE. Theo kịch bản, nhân vật do Murashige Anna đóng còn bị nhân viên bảo an giữ lại, cố gắng tách xa fan này khỏi Sakura.

Tiết mục của Miyawaki Sakura (trái) và bạn thân khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ. Ảnh: Naver.

Theo nhận định của khán giả Hàn, việc Murashige Anna xuất hiện với hình ảnh fan cuồng và cầm theo nhiều đồ vật có in tên IZ*ONE - nhóm nhạc dự án vừa tan rã hồi tháng 4 - có hàm ý chế giễu người hâm mộ tại xứ kim chi. "Qua cách diễn tả, fan Hàn hiện lên như những kẻ điên, chỉ biết đeo bám làm phiền thần tượng, trong khi Sakura đã hoạt động và kiếm tiền ở Hàn gần 3 năm qua", một khán giả nhận xét trên Naver.

Phía dưới các bài báo được đăng trên Naver và Nate, Sakura liên tục nhận được các ý kiến trái chiều, nhiều người yêu cầu cô ở lại Nhật Bản, không được quay lại Hàn Quốc làm việc. Trước đó, có thông tin Sakura sẽ gia nhập HYBE (công ty quản lý của BTS) và phát triển sự nghiệp lâu dài ở thị trường Kpop.

Miyawaki Sakura sinh năm 1998, bắt đầu hoạt động với tư cách ca sĩ tại Nhật từ năm 2011 và là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của AKB48 - nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Nhật Bản. Cô được phân vào nhóm nhỏ HKT48.

Năm 2018, Sakura tạm dừng các hoạt động trong HKT48 để tham gia Produce 48 tại Hàn Quốc. Nằm trong top 12 thí sinh chiến thắng, nữ ca sĩ 23 tuổi hoạt động cùng nhóm IZ*ONE trong 2,5 năm. IZ*ONE vừa tan rã hồi tháng 4, Sakura trở về Nhật Bản, thông báo sẽ tốt nghiệp và rời khỏi HKT48 cũng như hệ thống AKB48.