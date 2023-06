Thành viên nhóm Highlight kết hôn

Tối 27/6, tờ Osen đưa tin Son Dong Woon kết hôn vào tháng 9. Vợ sắp cưới của nam ca sĩ không hoạt động trong ngành giải trí. Thông qua trang cá nhân, Son Dong Woon tâm sự anh cảm thấy may mắn khi gặp được một người luôn thấu hiểu và quan tâm.

Sau nhiều năm hẹn hò, Son Dong Woon quyết định tiến tới hôn nhân với mong muốn được sống trọn đời với bạn gái. Vợ sắp cưới của thành viên nhóm Highlight không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên hôn lễ sẽ diễn ra riêng tư, chỉ có sự tham dự của hai bên gia đình và những bạn bè thân thiết.

Son Dong Woon tâm sự: "Tôi thực sự xin lỗi vì không thể nói trực tiếp thông tin này với các bạn. Tôi gặp các bạn lần đầu tiên vào năm 19 tuổi. Khi đó, tôi là em út trong nhóm nhạc. Tôi chân thành biết ơn vì các bạn đã ủng hộ và quan tâm tôi với tư cách một em út”.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi còn thiếu sót rất nhiều kể cả khi mới ra mắt và ngay cả bây giờ. Nhưng nhờ vào tình yêu từ các bạn, tôi đã phát triển như hiện tại và có được hôm nay. Tôi sẽ không quên lòng biết ơn dành đến các bạn và làm việc chăm chỉ hơn. Tôi sẽ đền đáp tình yêu của mọi người với tư cách Highlight Dong Woon".

Công ty quản lý của Dong Woon là Aroundus Entertainment cũng đưa ra tuyên bố chính thức: "Nghệ sĩ của chúng tôi, Highlight, Son Dong Woon sẽ tổ chức lễ cưới với người yêu không hoạt động trong ngành giải trí vào tháng 9. Buổi lễ được tổ chức riêng tư với gia đình và những người quen thân. Chúng tôi mong người hâm mộ thông cảm vì không thể tiết lộ chi tiết, bao gồm ngày và địa điểm tổ chức lễ cưới".

Son Dong Woon sinh năm 1991, ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc BEAST vào năm 2009. BEAST nổi tiếng với nhiều ca khúc như Fiction, Good Luck, Beautiful Night… Sau khi rời công ty quản lý Cube Entertainment, BEAST đổi tên nhóm thành Highlight.

