Thành viên nhóm ABBA tiết lộ về chuyến lưu diễn tái hợp

Nhóm nhạc huyền thoại của Thụy Điển sẽ ứng dụng công nghệ đồ họa vi tính cho chuyến lưu diễn trực tuyến sắp tới. Để chuẩn bị cho sự kiện, họ dự kiến thu âm 5 ca khúc mới.

Theo tạp chí NME, thành viên Björn Ulvaeus của nhóm ABBA mới tiết lộ kế hoạch thực hiện tour trực tuyến được ứng dụng công nghệ đồ họa vi tính sắp tới. Ông khẳng định chương trình vẫn mang đậm phong cách ABBA. Thông tin được công bố trong bài phỏng vấn gần đây của nam nghệ sĩ với The Times.

Nhóm ABBA trong một lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Ảnh: Getty Images.

Ulvaeus cũng trao đổi về những thay đổi trong tông giọng của hai thành viên Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad. “Giọng của họ có lẽ thấp hơn trước đây khoảng một tông”, ông nói.

Björn Ulvaeus khẳng định việc này sẽ không gây ảnh hưởng tới chất lượng âm nhạc: “Khán giả thưởng thức buổi biểu diễn sẽ thấy chúng tôi vẫn là ABBA ngày xưa”.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho phần đồ họa, Ulvaeus nói các thành viên trong ban nhạc đã được chụp ảnh ở nhiều góc, với nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau. “Họ vẽ chấm lên mặt chúng tôi, thậm chí còn đo kích thước đầu nữa”, ông thuật lại.

Năm 2017, truyền thông đưa tin ABBA sẽ tái hợp trên không gian trực tuyến vào năm 2019 và có buổi trình diễn đầu tiên kể từ khi tan rã năm 1982. ABBA tuyên bố vào năm 2018 rằng nhóm sẽ ra mắt hai ca khúc mới mang tên I Still Have Faith in You và Don’t Shut Me Down.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19. Sau đó, để tri ân những người hâm mộ vẫn chờ đợi màn tái xuất của nhóm, ABBA thông báo sẽ phát hành 5 ca khúc mới, thay vì hai như thông báo trước đó.

Nói về hai trong số các ca khúc mới, Ulvaeus cho biết: “Một trong các ca khúc mang âm hưởng nhạc pop, rất bắt tai và dễ nhảy theo. Bài còn lại mang tính vượt thời gian, giàu suy tư hơn. Đó là những gì tôi có thể tiết lộ lúc này”.