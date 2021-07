Thành viên giàu nhất TWICE

Năm 2020, Tzuyu là thành viên TWICE đầu tiên phát hành cuốn sách ảnh cá nhân có tựa đề Yes, I am Tzuyu. Cuốn sách được bán lẻ với giá gần 50 USD . Cách đây một tuần, Tzuyu phát hành video cover hit Me của Taylor Swift. Video giúp Tzuyu có cơ hội khoe giọng hát và kỹ năng thanh nhạc tiến bộ. Video hiện nhận được 12 triệu lượt xem.