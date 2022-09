Thành viên giàu nhất NCT 127

KoreanMag ước tính giá trị tài sản ròng của Do Young là 1,5 triệu USD . Ngôi sao xuất thân từ gia đình tài năng, với anh trai Gong Myung là diễn viên kiêm ca sĩ. Vào tháng 2/2016, Do Young trở thành người mẫu sản phẩm cho Design United cùng với Tae Yong và Yuta. Người hâm mộ cũng được nhìn thấy anh trong bộ phim truyền hình Dear X Who Don't Love Me, công chiếu vào tháng 7. Ảnh: GQ.