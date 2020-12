Thành viên BTS bật khóc khi nhận đề cử Grammy

Với ca khúc "Dynamite", BTS trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên góp mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng Grammy.

Mới đây, khi trở thành khách mời trong chương trình The Late Late Show with James Corden của CBS, BTS tiết lộ về phản ứng của các thành viên khi nhóm lần đầu nhận đề cử Grammy. Theo RM, Suga - thành viên hiện tạm dừng hoạt động sau ca phẫu thuật vai đã bật khóc vì vui mừng.

"Lúc công bố đề cử, anh Suga đang ngủ nên không biết gì cả. Khi tỉnh dậy, anh Suga lập tức nhắn tin cho mọi người, nói rằng rất hối hận vì đã 'lên giường' sớm. Suốt cả ngày, anh ấy cứ than vãn rằng tại sao mình lại đi ngủ", thành viên Jimin tiết lộ.

BTS kể lại phản ứng của các thành viên khi hay tin nhóm được đề cử Grammy.

Trước đó, trên trang cá nhân của BTS, đại diện nhóm cũng đăng video phản ứng của V, Jung Kook, RM và Jimin khi biết nhóm được đề cử Grammy. Các thành viên nhảy ra khỏi ghế và liên tục hét lớn tên BTS vì quá phấn khích.

Ngày 24/11, trang chính thức của giải Grammy công bố danh sách đề cử năm 2021. BTS là nhóm nhạc châu Á duy nhất có mặt trong bảng đề cử.

Ca khúc Dynamite của nhóm được đề cử hạng mục Màn trình diễn song ca/ Nhóm nhạc pop xuất sắc. Các chàng trai Hàn Quốc cạnh tranh cùng One Day (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy), Intentions (Justin Bieber ft. Quavo), Rain on Me (Lady Gaga và Ariana Grande), Exile (Taylor Swift ft. Bon Iver).

Sau khi nhận được đề cử, BTS gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và Recording Academy. Trên khắp các mạng xã hội, người hâm mộ không ngừng chia sẻ và chúc mừng thành tựu mới của nhóm nhạc nhà Big Hit. Khán giả cho rằng BTS đang tiến gần hơn với giấc mơ chinh phục thị trường quốc tế.

BTS được coi là nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay.

BTS là nhóm nhạc 7 thành viên ra mắt năm 2013. Tới năm 2015, nhóm bắt đầu bật lên trên đường đua Kpop với ca khúc I Need U. Sau thành công của loạt album Wings (2016), Love Yourself: Tear (2018) và Map of the Soul: 7 (2020), BTS được coi là nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay.

Ngày 20/11, BTS trở lại đường đua Kpop với album phòng thu tiếng Hàn thứ năm mang tên BE cùng ca khúc chủ đề Life Goes On. Ngay khi vừa mở bán, BE "tẩu tán" hơn 1,23 triệu bản chỉ trong 30 phút, trở thành album chinh phục cột mốc này nhanh nhất lịch sử Kpop.