Thành viên BlackPink góp ý tưởng cho trang phục hanbok

Bộ hanbok vừa giữ được nét truyền thống pha lẫn tính hiện đại giúp khẳng định phong cách thời thượng của BlackPink

Bên cạnh chất lượng âm nhạc và hình ảnh rực rỡ, điều mà người hâm mộ bị cuốn hút là trang phục mà các thần tượng mặc. Từ trong MV đến các màn trình diễn, BlackPink là nhóm nhạc luôn tạo ra xu hướng thời trang mang tính biểu tượng.

Xuất hiện trên kênh AYO, hai nhà tạo mẫu Hàn Quốc đã làm việc với BTS, TXT và BlackPink tiết lộ một số bí mật đằng sau công việc hàng ngày của họ.

Nhà tạo mẫu, giám đốc hình ảnh - Kim Tae Young (được biết đến với tên gọi Balko) - tiết lộ cô là người tạo ra những bộ trang phục hanbok mang tính biểu tượng trong MV How You Like That của BlackPink.

Trang phục hanbok truyền thống của đất nước Hàn Quốc được làm mới trong MV How You Like That của BlackPink. Ảnh: Pixwox.

Ngay từ khi bộ hanbok đó được tiết lộ, người hâm mộ trên toàn thế giới đã khen ngợi sự đổi mới về chi tiết của trang phục truyền thống. Thay vì những thiết kế nặng nề, trang phục hanbok trong How You Like That phù hợp với phong cách hiện đại khi vẫn giữ được nét truyền thống.

Balko cho biết mặc dù cô tự hào về sản phẩm của mình nhưng thành công này còn có sự giúp đỡ ý tưởng từ một thành viên trong BlackPink.

"Jennie đã đưa ra nhiều ý tưởng khi tôi làm bộ hanbok này. Cô ấy cho tôi xem những bức ảnh chụp người mẫu phương Tây trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc và tôi bị cuốn hút bởi nó", Balko nói.

Jennie là người đã đóng góp ý tưởng cho bộ trang phục này. Ảnh: Pantip.

Để bộ hanbok vừa mang nét truyền thống xen lẫn tính hiện đại, Balko đã mất nhiều thời gian suy nghĩ và thiết kế chúng. Cô mong muốn sản phẩm của mình sẽ phù hợp với ý tưởng của ca khúc.

"Tôi đã mua những bộ trang phục có nhiều nét tương đồng với hanbok và nhiều kiểu quần áo khác nhau để cắt, sửa và may thành quần áo biểu diễn cho BlackPink", cô chia sẻ thêm.

Công sức của Balko và ý tưởng độc đáo của Jennie đã giúp kết quả vượt ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, nhờ tầm ảnh hưởng của BlackPink mà các bộ trang phục này nhận được nhiều phản hồi tốt từ người hâm mộ.

Trước BlackPink, nhiều nhóm nhạc Kpop cũng diện trang phục hanbok để biểu diễn. Ảnh: Koreapost.

Chỉ sau vài ngày khi MV How You Like That được công bố, những bộ trang phục truyền thống của xứ kim chi trở thành đề tài hot trên mọi diễn đàn. Đa số họ bày tỏ sự thích thú trước thiết kế mới lạ này.

Những bộ váy áo độc đáo, có giá thành đắt đỏ là một phần quan trọng giúp tạo hình của ngôi sao trở nên khác biệt. Gần đây, người hâm mộ thấy nhiều nhóm nhạc thần tượng như KARD, ACE cũng đặt thiết kế riêng những bộ hanbok truyền thống để biểu diễn.