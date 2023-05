Thành viên Big Bang đến Việt Nam biểu diễn

Taeyang biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở Hội An vào giữa tháng 6. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự kiện còn có sự tham gia của aespa, Somi.

Ngày 23/5, đại diện của Seen Festival xác nhận Taeyang tham gia sự kiện diễn ra ngày 17/6. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Seen Festival được tổ chức trong 2 ngày 17-18/6 tại Hội An có dàn ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như BoA, Taeyang, KARD, aespa, Somi… Tuy nhiên, đến hiện tại, Taeyang là cái tên duy nhất được ban tổ chức xác nhận.

Thông tin trên lập tức được khán giả Việt hưởng ứng bởi Taeyang là thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc Big Bang. Big Bang ra mắt với 5 thành viên T.O.P, Taeyang, Daesung, G-Dragon và Seungri. Bỏ qua những ồn ào, Big Bang có công lớn đưa Kpop vươn ra thị trường quốc tế. Big Bang dẫn đầu trong dòng nhạc hip hop và đưa nó trở thành thể loại được ưa chuộng ở Kpop suốt thời gian dài.

Taeyang đến Hội An vào giữa tháng 6.

Trong nhóm, Taeyang (sinh năm 1988) đảm nhận vai trò giọng ca kiêm vũ công chính. Ngoài hoạt động nhóm, Taeyang còn hợp tác với G-Dragon trong một số dự án và phát triển sự nghiệp solo.

Tháng 12/2022, Taeyang ký hợp đồng độc quyền với công ty con của YG Entertainment là The Black Label.

Tháng 1/2023, nam ca sĩ phát hành đĩa đơn mang tên Vibe có sự tham gia của Jimin (BTS). Tới 25/4, Taeyang phát hành đĩa đơn Seed và ca khúc Shoong! có sự góp mặt của Lisa BlackPink.

Ngoài Taeyang, những ca sĩ khác được đồn đoán đến Hội An vào tháng 6 như aespa, BoA, Somi đều là tên tuổi lớn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, aespa đang có ca khúc Spicy đứng đầu bảng xếp hạng Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc.

Ngoài sự kiện kể trên, nam diễn viên Lee Jong Suk mới đây cũng thông báo tổ chức fanmeeting tại TP.HCM vào ngày 28/10.