Thành viên ban nhạc The Supremes qua đời

Cái chết đột ngột của Mary Wilson - người sáng lập ban nhạc lừng danh The Supremes - khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Ngày 9/2, CNN đưa tin nữ ca sĩ Mary Wilson - thành viên ban nhạc lừng danh The Supremes - qua đời ở tuổi 76. Người nhà không tiết lộ nguyên nhân cái chết của giọng ca gạo cội.

"Mary qua đời đột ngột. Trước đó, bà sống cùng con trai, con gái, em gái, anh trai và một số cháu ngoại ở Henderson, tiểu bang Nevada, Mỹ. Tang lễ của Mary sẽ diễn ra riêng tư để đảm bảo các quy tắc an toàn trong thời dịch Covid-19", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, một lễ tưởng niệm công khai dự kiến ​​được tổ chức vào cuối năm nay để tưởng nhớ ngôi sao quá cố.

Mary Wilson đột ngột qua đời ở tuổi 76. Ảnh: CNN.

Trên Twitter, bạn bè, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Mary Wilson. Ai cũng bàng hoàng trước sự ra đi của nữ ca sĩ. Nhà báo Jay Schwartz - bạn thân Wilson - buồn bã viết: "Bạn tôi đi đột ngột quá".

Mary Wilson sinh năm 1944, là nữ ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng với tư cách thành viên sáng lập ban nhạc The Supremes cùng Diana Ross. Florence Ballard và Betty McGlown là hai cái tên còn lại trong đội nguyên bản của nhóm.

The Supremes để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những bản hit như You Can't Hurry Love, Baby Love và Stop, In the Name of Love. Đây là một trong những nhóm nhạc nữ có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.

Hồi tháng 2, Esquire xếp The Supremes vào danh sách 10 ban nhạc hay nhất lịch sử. Tờ tạp chí cho rằng "bất cứ ai nghe nhạc của The Supremes cũng chắc chắn từng một lần phải kiềm chế không nhảy theo điệu nhạc của họ".

The Supremes là nhóm nhạc nữ lừng danh của thập niên 1960. Ảnh: Telegraph.

Tuy nhiên, từ năm 1967 đến 1970, hai thành viên Ballard và Ross lần lượt rời nhóm, chỉ còn một mình Mary Wilson hoạt động cho đến năm 1977.

Tờ CNN viết về danh ca huyền thoại: "Mary Wilson là người định hướng xu hướng, phá bỏ các rào cản xã hội, chủng tộc và giới tính thông qua âm nhạc".

Trong sự nghiệp của mình, bà cũng dùng danh tiếng và sự tinh tế để thúc đẩy nhiều nỗ lực nhân đạo, bao gồm chấm dứt nạn đói, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS...