Thành viên Backstreet Boys ly thân vợ sau 11 năm

Cuộc hôn nhân một thập kỷ của AJ McLean và Rochelle rạn nứt. Họ tạm thời chia tay để giải quyết vấn đề cá nhân.

Ngày 27/3 (giờ Mỹ), Page Six đưa tin AJ McLean cùng vợ quyết định ly thân sau 11 năm bên nhau. Hơn một thập kỷ chung sống, họ có chung 2 cô con gái là Elliott (10 tuổi) và Lyric (6 tuổi).

“Hôn nhân khó khăn nhưng đáng giá. Cả hai đã quyết định tạm thời chia tay để giải quyết các vấn đề cá nhân. Chúng tôi làm điều này với hy vọng xây dựng một tương lai bền vững hơn. Tôi và vợ hướng tới việc quay lại và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho nhau và gia đình. Chúng tôi mong được tôn trọng quyền riêng tư vào lúc này", cặp đôi chia sẻ với Page Six.

AJ McLean và Rochelle McLean có tổ ấm hạnh phúc trước khi ly thân. Ảnh: @rochelle_deanna.

AJ McLean gặp vợ lần đầu vào năm 2008, Rochelle vốn là nghệ sĩ trang điểm và tạo mẫu tóc. Thời điểm đó, cô đang làm bồi bàn tại một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ). Sau khoảng thời gian tìm hiểu, AJ McLean và Rochelle chính thức kết hôn vào tháng 12/2011 tại khách sạn Beverly Hills trước sự chứng kiến ​​của các thành viên Backstreet Boys.

Trong cuộc phỏng vấn với People vào năm 2020, giọng ca I Want It That Way đã tiết lộ về 20 năm đấu tranh gian khổ với ma túy và rượu. Theo McLean, chính vợ và các con chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp anh chiến thắng con quỷ bên trong mình.

Trước đó, AJ đã tìm cách điều trị chứng trầm cảm và nghiện rượu trong những năm 2001, 2002 và 2011, 2018. Giờ đây anh tích cực cai nghiện và điều chỉnh bản thân thông qua các nhóm hỗ trợ.