Thành viên ‘Avatar 2’ nhập viện cấp cứu

Giám sát kỹ xảo Eric Saindon phải nhập viện để phẫu thuật gấp ngay sau khi "Avatar: The Way of Water" thắng giải Oscar 2023.

Giám sát kỹ xảo ‘Avatar 2’ phẫu thuật sau khi thắng Oscar. Ảnh: The New York Times.

People đưa tin giám sát VFX Eric Saindon rời Nhà hát Dolby (Mỹ) để phẫu thuật ruột non ngay sau khi giành tượng vàng Oscar. Avatar: The Way of Water cho thấy sự áp đảo với chiến thắng thuyết phục tại hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Đại diện Weta FX, đơn vị đảm nhiệm hiệu ứng hình ảnh cho Avatar 2, tiết lộ với IndieWire rằng Eric Saindon phải tới bệnh viện ở Beverly Hills, California trước buổi lễ. Kết quả xét nghiệm cho thấy Saindon không bị viêm ruột thừa hay sỏi thận.

Các sĩ cho Saindon dùng thuốc giảm đau và để anh tiếp tục tham dự lễ trao giải Oscar 2023. Nhưng ngay sau khi thắng giải, cơn đau dữ dội trở lại, buộc Saindon phải tới bệnh viện để phẫu thuật đoạn ruột non bị vỡ. Mẹ của Saindon chia sẻ với NBC News Center Maine rằng con trai bà đã ổn và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật.

"Anh ấy đã ổn và đang dần hồi phục. Saindon đã có quyết định đúng đắn là rời lễ trao giải để tới bệnh viện thực hiện phẫu thuật. Đó là một tình huống nguy hiểm", đại diện của Weta FX chia sẻ với Entertainment Tonight.

Eric Saindon (thứ hai bên phải) cùng nhóm VFX của Avatar 2 nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: Los Angeles Times.

Chiến thắng Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc cho Avatar: The Way of Water mang về tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Saindon. Trước đó, anh từng làm việc cùng đạo diễn James Cameron trong bộ phim Avatar (2009). Eric Saindon được thăng chức lên giám sát hiệu ứng hình ảnh cấp cao khi tham gia sản xuất hậu truyện về hành tinh Pandora.

Avatar: The Way of Water được đề cử 4 hạng mục tại Oscar 2023. Dẫu vậy, bom tấn ăn khách ra về với chiến thắng duy nhất khi Everything Everywhere All at Once và All Quiet on the Western Front thống trị lễ trao giải năm nay.