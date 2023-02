Thành triệu phú nhờ sở thích thời đại học

Katelyn Alsop, triệu phú tự thân 35 tuổi tại Virginia (Mỹ), là một nhiếp ảnh gia đám cưới và là bà mẹ bốn con.

Công việc chụp ảnh cưới và tổ chức các khóa học trực tuyến đem về cho Alsop khoảng 240.000 USD /tháng, theo các tài liệu chính thức do CNBC Make It xem xét.

Alsop nói rằng nhiếp ảnh vốn không phải đam mê của mình ngày nhỏ. “Tôi chưa từng tham gia một khóa học chụp hình nào thời trung học, đó chưa bao giờ là thứ tôi cân nhắc”.

Tuy nhiên, cô là một người thích nghệ thuật và có đầu óc kinh doanh. Alsop bắt đầu kế hoạch kinh doanh đầu tiên từ năm 15 tuổi, với dự án vẽ và bán đồ trang trí bát đĩa.

Khi còn là sinh viên năm hai tại Đại học Christopher Newport, một người bạn đã rủ cô cùng chụp ảnh các bạn học xung quanh trường.

“Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi thử một cái gì đó mới, ngay cả khi tôi không giỏi về nó”, nữ triệu phú bày tỏ.

Học kỳ đó, cô đã mua một chiếc máy ảnh đầu tiên, Canon Rebel XSi, với giá 700 USD và mang nó đi khắp nơi. Cô thích thú ghi lại những khoảnh khắc tràn đầy niềm vui trong sáng, thuần khiết: khi người bạn của mình chơi ném bóng tuyết hay sinh viên băng qua sân khấu trong lễ tốt nghiệp.

Năm 2008, sau 6 tháng chỉ chụp ảnh cho mọi người để giải trí, Alsop quyết định biến niềm vui này thành công việc kinh doanh chính thức, với thương hiệu nhiếp ảnh mang tên Katelyn James Photography.

Đến năm 2016, cô tích lũy được khoản lãi 1 triệu USD đầu tiên từ công việc này.

CNBC Make It đã phỏng vấn nữ triệu phú tự thân và chỉ ra con đường để cô biến niềm vui thành sự nghiệp cá nhân rực rỡ.

Trong năm đầu tiên kinh doanh, Alsop vẫn là sinh viên đại học toàn thời gian, nhưng cô dành 40 tiếng/tuần để phát triển công việc nhiếp ảnh: lái xe đi chụp, chỉnh sửa ảnh và chia sẻ các album lên blog cá nhân.

Blog đó sau này trở thành một tài sản lớn trong sự nghiệp kinh doanh của cô.

“Tôi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống cá nhân trên blog và mọi người thực sự bị thu hút bởi nó. Cởi mở về bản thân đã giúp tôi xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng”.

Có những đêm, cô thức tới 3h sáng để biên tập bài viết hoặc đăng ảnh lên blog. Cô nói rằng không coi đó là công việc phải làm, mà chỉ thích thú khi nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân, hạnh phúc khi câu chuyện hoặc bức ảnh của cô gây được ấn tượng tích cực với người nhìn.

“Tôi đã phải mất ngủ nhiều năm, nhưng không cảm thấy mình hy sinh điều gì bởi tôi thích chúng”, Alsop bày tỏ. “Chẳng ai muốn làm việc đến kiệt sức, nhưng tôi sẵn sàng cố gắng hơn nữa. Làm việc mình thích, lúc nào cũng mang lại năng lượng tràn trề”.

Năm 2010, Alsop tốt nghiệp đại học, nhiếp ảnh trở thành công việc toàn thời gian của cô. Sau khi nhận chụp mọi sự kiện, cô thấy bản thân thích nhất được chụp hình đám cưới và cuối cùng chọn nó làm chuyên môn.

Thành công từ chuyên môn và việc xây dựng thương hiệu cá nhân sớm thúc đẩy cô mở các khóa học trực tuyến, dạy nhiếp ảnh vào năm 2015.

Chương trình của cô bao gồm các hướng dẫn về kỹ thuật chỉnh sửa, tạo dáng và chiếu sáng, cũng như các khóa kinh doanh, chẳng hạn cách tiếp thị thương hiệu nhiếp ảnh và xây dựng một doanh nghiệp hiệu quả.

Đến nay, Alsop vẫn duy trì trang blog tích cực, viết về nhiều chủ đề về cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2022, Katelyn James Photography đã đạt doanh thu khoảng 240.000 đô la mỗi tháng. Phần lớn trong số đó, khoảng 230.000 USD , là thu nhập thụ động từ các khóa đào tạo và khóa học trực tuyến của cô.

Phần còn lại là từ công việc chụp ảnh Alsop. Cô thường chỉ chụp 4 đám cưới mỗi năm, tính phí ít nhất 12.000 USD cho mỗi sự kiện.

Alsop ghi nhận phần lớn thành công của cô là nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Các bạn cùng phòng ký túc xá, gia đình và bạn bè quen biết.

“Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ đáng kinh ngạc, điều đó giúp tôi vượt qua những ngày tưởng chừng sẽ bỏ cuộc”.

Chồng của Alsop, Michael, nghỉ việc vào năm 2013 để giúp cô điều hành Katelyn James Photography. Chị gái, chị dâu và những người thân khác của Alsop hiện cũng làm việc cho cô ấy.

Khi mới vào nghề, nữ triệu phú đã tổ chức một loạt cuộc gặp gỡ cho các nhiếp ảnh gia mà cô biết qua bạn bè hoặc blog của mình, tổ chức bữa tối tại Chick-fil-A và các buổi tiệc ở sân nhà.

Sự kết nối đã mang đến cho cô các mối quan hệ nghề nghiệp có giá trị, từ đó củng cố công việc kinh doanh. Các nhiếp ảnh gia khác giới thiệu Alsop cho nhiều sự kiện mà họ không thể tự chụp, quảng cáo khóa học trực tuyến của cô tới những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này.

“Tôi đã cho phép bản thân yêu cầu sự giúp đỡ. Là chủ doanh nghiệp, bạn phải biết cách thuê người thay vì tự làm mọi việc”.

Cô cũng học được các chiến thuật đàm phán có giá trị từ những người bạn của mình.

Ban đầu, Alsop ra giá 750 USD cho 6 giờ chụp ảnh và chỉnh sửa. Nhưng khi kỹ năng được cải thiện và biết cách các nhiếp ảnh gia khác đang tính phí, cô đã tăng giá của mình để trở thành triệu phú vào năm 2013.

