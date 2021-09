Thanh tra TP.HCM đề nghị cung cấp thông tin về phòng, chống dịch

Thanh tra TP.HCM yêu cầu 22 địa phương cung cấp thông tin về an sinh xã hội và các công tác phòng, chống dịch.

Thanh tra TP.HCM có công văn đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp 8 thông tin liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ nhất là việc thành lập, hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, tổ phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, sự phối hợp giữa lực lượng tại phường, xã, thị trấn, vùng nguy cơ cao và rất cao.

Thứ 2 là công tác chăm lo, an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng trong gói hỗ trợ an sinh số 2; cấp phát túi an sinh, chuẩn bị suất ăn cho trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ 3 là công tác cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách.

Thanh tra TP.HCM yêu cầu các địa phương cung cấp nhiều thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Thứ 4 là công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo Kế hoạch số 2715 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Thứ 5, công tác thông tin tuyên truyền và tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại Cổng thông tin 1022 của TP.

Thứ 6, công tác tăng cường biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tử vong, gồm: Công tác xét nghiệm diện rộng toàn TP; tiêm vaccine; hoạt động của trạm y tế lưu động.

Thứ 7, công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo phương án "3 tại chỗ" hoặc phương án "1 cung đường, 2 điểm đến"; việc tổ chức kiểm soát giãn cách xã hội, giấy đi đường và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Cuối cùng là kế hoạch phục hồi kinh tế trong thời gian tiếp theo.

Các địa phương được yêu cầu gửi báo cáo về đoàn kiểm tra trước ngày 20/9.