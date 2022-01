Thanh tra mua sắm kit test Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP.HCM

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm tại Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM trong quý I/2022.

Trong báo cáo tổng kết về công tác ngành năm 2021 gửi Thủ tướng và Tổng Thanh tra chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết năm qua, cơ quan này đã tổ chức hơn 155.000 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, hành chính.

Thời gian tới, TTCP cho biết thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, cơ quan thanh tra sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó có kế hoạch thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test Covid-19 để chống lãng phí, tiêu cực.

Theo TTCP, Thủ tướng đã giao cơ quan này thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM.

Đồng thời, TTCP cũng tham mưu Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành, địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch thời quan qua.

Sản phẩm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Ảnh: H.T.

Hiện, Tổng TTCP đã xây dựng, phê duyệt 3 cuộc thanh tra mua sắm thiết bị, vật tư y tế tại Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và TP.HCM; hướng dẫn bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí liên quan mua sắm trang thiết bị y tế.

TTCP cho biết cơ quan chức năng sẽ triển khai 3 cuộc thanh tra nói trên trong quý I/2022 và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả để báo cáo Thủ tướng.

Chiều 31/12/2021, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố thêm 12 bị can (7 bị can bị khởi tố trước đó) trong vụ thổi giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bức xúc dư luận, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy Công ty Việt Á đã thông đồng, cấu kết với lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) cùng một số cơ sở y tế ở các địa phương ký hợp đồng cung ứng kit test Covid-19 trái quy định, đưa và nhận hối lộ trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.