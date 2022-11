Thanh toán trong vài giây bằng một chạm

Không cần tiền mặt hay thẻ cứng, phương thức thanh toán chạm điện thoại với Google Wallet cùng thẻ TPBank Visa là lựa chọn thanh toán tiện lợi, bảo mật hàng ngày.

Ngày 15/11, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai phương thức mới: Thanh toán bằng điện thoại với Google Wallet. TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai hình thức thanh toán tiện ích, nhanh chóng và bảo mật này.

Theo đó, chủ thẻ TPBank Visa cài đặt Google Wallet và thêm thẻ TPBank Visa vào ứng dụng là có thể thực hiện chi tiêu mọi lúc, mọi nơi tại các điểm chấp nhận thanh toán Google Pay chỉ bằng một cú chạm điện thoại. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua sắm online trên các trang web và ứng dụng cùng phương thức thanh toán mới này.

Dịch vụ hỗ trợ thanh toán chạm bằng điện thoại đang nhận nhiều lời khen từ khách hàng bởi sự tiện lợi cũng như tính bảo mật. Quỳnh Chi (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Điều duy nhất cần làm khi mua sắm là mang theo chiếc di động đã gắn thẻ TPBank Visa trên Google Wallet. Tôi chỉ cần chạm điện thoại để thanh toán mọi thứ trong vài giây”.

Người tiêu dùng thanh toán một chạm bằng di động đã gắn thẻ TPBank Visa trên Google Wallet.

Ông Đinh Văn Chiến - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Khách hàng cá nhân TPBank - nhấn mạnh tính an toàn, bảo mật của phương thức thanh toán mới: “TPBank luôn ưu tiên triển khai các phương thức thanh toán mới, kết hợp công nghệ hiện đại đi đầu thị trường. Với Google Wallet, mọi giao dịch mua sắm đều an toàn vì được hỗ trợ bảo mật nhiều lớp, thanh toán yêu cầu xác thực bằng mở khóa vân tay, khuôn mặt hoặc mã pin. Thông tin thẻ của khách hàng trên ứng dụng mã hóa theo tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn, các giao dịch được thực hiện bằng số thẻ ảo (mã khóa token)”.

Thêm vào đó, khi tích hợp đồng bộ tài khoản Gmail với Google Wallet, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm trên lịch và sử dụng thẻ lên máy bay, cùng nhiều dịch vụ khác trên điện thoại mà không cần mang theo bản cứng. Mọi thông tin cá nhân được bảo mật trên điện thoại. Nếu điện thoại bị mất hoặc đánh cắp, người dùng sử dụng chức năng “Tìm thiết bị của tôi” để khóa máy ở mọi nơi, bảo mật bằng mật khẩu mới hoặc thậm chí xóa thông tin cá nhân.

Chủ thẻ TPBank Visa có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán bằng Google Wallet: Hoàn ngay 10.000 đồng khi chi tiêu từ 100.000 đồng và hoàn tối đa 50.000 đồng cho 5 giao dịch từ nay đến 31/12.