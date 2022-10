Thanh toán 30%, nhận nhà có sân vườn The Classia

Chính thức bàn giao nhà sau 20 ngày mở bán, The Classia thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt với những người có nhu cầu ở thực.

Hiện tại, Tập đoàn Khang Điền triển khai nhiều chính sách thanh toán và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sở hữu The Classia.

Thanh toán 30% nhận nhà ngay

Với tổng diện tích 4,3 ha gồm 176 căn nhà có sân vườn 1 trệt và 3 lầu, The Classia sở hữu vị trí đắc địa cùng nhiều tiện ích nội khu hiện đại, cao cấp, là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích cuộc sống bình yên giữa lòng thành phố. Dự án được đánh giá cao và trở thành kênh đầu tư hấp dẫn bởi chính sách thanh toán linh hoạt. Song hành tiềm năng tăng giá trị, The Classia sở hữu môi trường sống an lành, tiện nghi, riêng tư.

The Classia bắt đầu bàn giao từ tháng 10. Ảnh: Khang Điền.

Sở hữu The Classia, khách hàng được chọn một trong 4 gói tài chính do chủ đầu tư (CĐT) hỗ trợ. Khách hàng thanh toán 30% để ký hợp đồng mua bán và hợp đồng tín dụng với ngân hàng, được ân hạn nợ gốc. Ngoài ra, CĐT trả hộ lãi suất tối đa 8%/năm trong 18 tháng với 65% giá trị căn nhà (áp dụng theo chính sách bán hàng). Nếu muốn kéo dài thời gian hưởng hỗ trợ, khách hàng có thể chọn gói hỗ trợ lãi suất tối đa 7%/năm trong 24 tháng, từ đó cân đối dòng tiền cho kế hoạch tài chính riêng.

Nhận nhà sớm, chiết khấu cao

Với tôn chỉ pháp lý minh bạch là nền tảng cốt lõi, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, các dự án nhà liên kế và biệt thự làm nên thương hiệu của Tập đoàn Khang Điền như The Venica, Lucasta, Verosa Park, Merita, Melosa, Mega đều có sổ đỏ từng lô, xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích - cảnh quan và văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán.

Với The Classia, dù vừa ra mắt thị trường vào tháng 8, dự án đã có sổ đỏ từng lô, hiện hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và sẵn sàng bàn giao từ tháng 10. Sau khi bàn giao, tập đoàn sẽ tiến hành làm thủ tục cấp sổ hồng từng căn cho cư dân theo quy định.

Phong cách kiến trúc tân cổ điển với mái Mansard độc đáo, đẹp mãi theo thời gian.Ảnh: Khang Điền.

The Classia thêm sức hút khi chủ đầu tư áp dụng chiết khấu đến 18%/năm với số tiền khách hàng thanh toán vượt tiến độ so với lịch chuẩn, tính trên số ngày trả trước hạn và quà tặng chiết khấu đặc biệt 5% khi thanh toán đủ 70% (chi tiết theo chính sách bán hàng của CĐT) cho cư dân mua nhà. Bên cạnh đó, Khang Điền tri ân dành khách hàng thân thiết với mức chiết khấu 1% hoặc ưu đãi mua sỉ từ 2 căn với chiết khấu lên đến 1%/căn (chi tiết theo chính sách bán hàng của CĐT). Đây là món quà tân gia ý nghĩa dành cho chủ nhân tương lai của The Classia.

Với vị trí đắc địa, The Classia là mảnh ghép ấn tượng trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Tập đoàn Khang Điền phát triển với tiện ích nội khu phong phú như trường mầm non Blue Sky, mini mart, quán cà phê, hệ thống shophouse. Các tiện ích ngoại khu như Đại học Fulbright, Đại học FPT, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Golf Rạch Chiếc, Trung tâm hành chính Thủ Thiêm, các khu đại đô thị khác.

Những ngôi nhà thiết kế vững chãi, là tài sản giá trị cho thế hệ sau. Ảnh: Khang Điền.

Được quản lý bởi CBRE, The Classia nói riêng và các dự án lân cận của chủ đầu tư được đảm bảo sự đồng bộ về an ninh, dịch vụ cho cộng đồng cư dân. Cùng với các khu dân cư chất lượng cao do Tập đoàn Khang Điền phát triển trước đó, The Classia được kỳ vọng trở thành biểu tượng thượng lưu mới và góp phần tạo nên cộng đồng cư dân hiện đại tại TP Thủ Đức.