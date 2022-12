Thành tích và thất vọng của người đẹp Việt

Năm 2022 chuẩn bị khép lại với đa số cuộc thi hoa hậu đã diễn ra như Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất), Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia), Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa).

Hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới hiện nay - Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) và Miss World (Hoa hậu Thế giới) - dự kiến lùi sang đầu năm 2023. Miss Universe sẽ được tổ chức tại Mỹ, còn Miss World chưa có lịch trình cụ thể.

Thành tích của các người đẹp Việt trong năm nay tương đối khả quan nhưng đồng thời để lại nhiều tiếc nuối.

Chiếc vương miện đầu tiên của người đẹp Việt trong năm nay thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc với chiến thắng tại Hoa hậu Liên lục địa vào tháng 10. Bảo Ngọc cũng là thí sinh Việt Nam đầu tiên đăng quang cuộc thi này sau khi Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu Á hậu 4 (năm 2018). Một số gương mặt khác từng thi Hoa hậu Liên lục địa là Trần Hoàng Ái Nhi, Tường Linh, Hà Thu nhưng không vào top cao.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa ra đời tại Ai Cập, có tuổi đời 50 năm. Xét về độ phủ sóng cũng như sức ảnh hưởng, khâu tổ chức và truyền thông, Miss Intercontinental không được chú ý bằng các đấu trường nhan sắc trong top 5. Dù vậy, hàng năm, cuộc thi vẫn thu hút người đẹp ở nhiều quốc gia trên thế giới, có lượng người quan tâm riêng.

Năm nay, Bảo Ngọc được đánh giá là ứng viên mạnh. Cô luôn nổi bật giữa dàn thí sinh với chiều cao 1,85 m, vẻ ngoài tươi tắn, năng động, kỹ năng trình diễn ổn định. Với khả năng tiếng Anh tốt, Bảo Ngọc tỏ ra tự tin trong giao tiếp và nhiều hoạt động khác. Cô đạt 9,2 điểm ở vòng phỏng vấn với ban giám khảo.

Trong phần thi ứng xử chung kết, Bảo Ngọc phát biểu: "Và trong khoảnh khắc này, điều tôi muốn chinh phục nhất là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Tôi đã hứa với mọi người sẽ trở thành đại sứ để lan tỏa thông điệp của cuộc thi, sức mạnh của sắc đẹp, tình yêu thương. Tôi đã sẵn sàng. Thời khắc đã đến và Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental. Xin cảm ơn".

Sau đăng quang, Bảo Ngọc được ban tổ chức cho phép đội vương miện trị giá 8 tỷ đồng về Việt Nam.

Sau khi thất bại tại Miss Universe 2021, Kim Duyên tiếp tục thi Miss Supranational 2022 ở Ba Lan. Lần này, may mắn đã mỉm cười với cô. Đại diện Nam Phi Lalela Mswane lên ngôi hoa hậu, còn Kim Duyên trở thành Á hậu 2.

So với mặt bằng thí sinh, Kim Duyên thuộc nhóm ứng viên nổi trội cả về ngoại hình lẫn kỹ năng catwalk. Trước chung kết, cô được trao giải phụ Supra Model of Asia, luôn có mặt trong bảng dự đoán kết quả của các chuyên trang hoa hậu.

Trong phần ứng xử của top 5, Kim Duyên nhận được câu hỏi "Theo bạn, việc nỗ lực để trở nên hoàn hảo là tích cực hay tiêu cực?". Cô trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi nghĩ đây là câu hỏi thú vị. Mọi thứ đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Bản thân tôi luôn cố gắng rèn luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và đó là hướng tích cực".

Trước Kim Duyên, những thí sinh Việt Nam từng tham gia cuộc thi này gồm Chung Thục Quyên, Nguyễn Thu Mây, Lại Hương Thảo, Lệ Quyên, Khả Trang, Khánh Phương, Minh Tú, Ngọc Châu. Trong hai mùa gần nhất, Minh Tú và Ngọc Châu đều dừng chân ở top 10.

Ngoài ra, chúng ta cũng bổ sung vào danh sách thành tích thêm 2 giải á hậu, gồm Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu (Lâm Thị Hồng) và Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Thế giới (Lê Thị Hương Ly). Vòng chung kết Miss Tourism World 2022 vừa diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc - Việt Nam.

Thiên Ân và Thạch Thu Thảo lần lượt dừng chân ở top 20 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 và Hoa hậu Trái Đất 2022. Phương Anh thiếu may mắn hơn khi trượt top Hoa hậu Quốc tế 2022 trong chung kết mới đây ở Nhật Bản.

Thiên Ân và Phương Anh không giấu sự kỳ vọng khi "chinh chiến" quốc tế. Do đó, hai cô gái đều ít nhiều thất vọng khi chưa đạt kết quả như mong muốn. Kéo theo đó, fan sắc đẹp Việt cũng bày tỏ tiếc nuối, dẫn đến tranh luận trái chiều.

Trường hợp của Phương Anh có lẽ gây ngỡ ngàng hơn cả. Cô có hai năm để chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng, hội tụ đầy đủ yếu tố sắc vóc, kỹ năng, nền tảng tri thức. Trước chung kết, các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Phương Anh đạt thứ hạng cao. Trang Sash Factor còn dành vị trí thứ 3 bảng xếp hạng cho thí sinh Việt Nam. Nhưng cuối cùng, Phương Anh không được gọi tên vào top 15 chung cuộc. Philippines là đại diện châu Á duy nhất tiến sâu. Missosology cũng đánh giá đây là kết quả gây bất ngờ.

Nói về việc Phương Anh trượt giải, bà Phạm Kim Dung nhận định: "Do dàn thí sinh năm nay mạnh, hoàn thiện cả về hình thể, khuôn mặt và trí tuệ". Xét về tổng thể, kết quả top 8 và top 5 Hoa hậu Quốc tế cũng như danh hiệu hoa hậu của người đẹp Đức khiến giới mộ điệu hài lòng.

Như vậy, tính đến nay, Thúy Vân vẫn là người đẹp Việt đoạt giải cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế với danh hiệu Á hậu 3 vào năm 2015.

Hai cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Miss World 2022 và Miss Universe 2022 chưa diễn ra, nên người hâm mộ vẫn có cơ hội chờ đợi thành tích từ Mai Phương và Ngọc Châu. Và đây cũng là hai sân chơi thí sinh đeo dải sash Việt Nam khao khát danh hiệu nhất trong nhiều năm qua.

Với Mai Phương, điểm mạnh của cô nằm ở kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Người đẹp luôn cho thấy sự điềm tĩnh, chắc chắn trong nhiều tình huống. Cô có quan điểm riêng, cách nói ngắn gọn, đúng trọng tâm. Điều Mai Phương cần cải thiện là phong thái để có thể làm mình nổi bật giữa dàn người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, cô cũng cần một dự án nhân ái đủ sức lan tỏa và thuyết phục được hội đồng giám khảo Miss World.

Miss Universe, dưới sự điều hành của chủ mới (tỷ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakapong Jakrajutatip), dự kiến thi tại Mỹ vào tháng 1/2023. Để chuẩn bị cho hành trình này, Ngọc Châu sang Philippines, tập catwalk, kỹ năng ứng xử cùng huấn luyện viên Carlos. Cô cũng dự định tiếp tục tới Mỹ để training vào cuối tháng 12.

Ngọc Châu có chiều cao 1,74 m, hình thể cân đối, khỏe khoắn. Điểm hạn chế của cô là an toàn, chưa bộc lộ được cá tính. Trong khi, điều có thể thấy rõ ở Miss Universe là tổ chức này thường tìm kiếm một hoa hậu có câu chuyện, tiếng nói mạnh mẽ và truyền cảm hứng được cho người khác. Chính yếu tố này giúp H’Hen Niê tạo nên cú bứt phá, được gọi tên vào top 5 Miss Universe năm 2018.

Và sau H’Hen Niê, khán giả đang chờ đợi một danh hiệu từ cuộc thi với lịch sử 71 năm.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng Công ty Cổ phần trang sức đá quý INFINITY - IJC đã công bố đấu giá 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC với tổng giá trị khoảng 786.000.000 đồng. Tổng tài sản đấu giá sẽ được ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của Công ty Tấm và Cám nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước trồng 1 tỷ cây xanh từ Chính phủ. Thông tin về dự án Quỹ trồng rừng, độc giả theo dõi tại đây