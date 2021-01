Thành tích học tập ấn tượng của ác nữ Eun Byul phim 'Penthouse'

Trong phim, cô đảm nhận vai Ha Eun Byul - con gái của Cheon Seo Jin (do Kim So Yeon thủ vai). Eun Byul được xây dựng là một cô bé có tính cách tự ti, nhút nhát và luôn sợ hãi. Tuy nhiên, sau này, do ảnh hưởng từ môi trường giáo dục, đặc biệt là người mẹ mà Eun Byul trở nên hỗn láo, xấc xược.