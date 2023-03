Thành tích đáng nể của Haaland

Trong ngày thi đấu chói sáng khi Man City hạ RB Leipzig 7-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 15/3 (giờ Hà Nội), Erling Haaland nhận được điểm 10.

Haaland là cầu thủ duy nhất nhận được hai điểm 10 trong cùng một mùa từ L'Equipe. Ảnh: Reuters.

L'Equipe chấm Haaland 10 điểm trên thang 10. Anh lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nhận hai điểm 10 trong cùng một mùa giải từ tờ báo hàng đầu nước Pháp. Trước đó, tuyển thủ người Na Uy nhận điểm tối đa khi lập hat-trick trong trận Man City hủy diệt MU 6-3 hồi tháng 10.

Trên trang nhất, L'Equipe dùng hình ảnh Haaland đang ăn mừng cùng ngón tay phát sáng kèm tiêu đề "E.T. Haaland", mô phỏng lại tựa phim "E.T. The Extra-Terestrial" (Tạm dịch: Sinh vật ngoài hành tinh - PV). Trang báo nổi tiếng chấm điểm khắt khe này ví Haaland như "cỗ máy tàn phá mọi thứ" và khiến hậu vệ được đánh giá cao của RB Leipzig, Josko Gvardiol, sống trong "cơn ác mộng".

Lionel Messi cùng Haaland là những cầu thủ có vinh dự nhận điểm số cao nhất từ nhật báo Pháp hai lần. Dù vậy, Leo cần 2 mùa khác nhau để lập thành tích thời điểm còn chơi cho Barcelona (trong trận gặp Arsenal, 2010 và Bayer Leverkusen, 2012).

Tới nay, Haaland mới là cầu thủ thứ 16 được L'Equipe chấm điểm 10. Kylian Mbappe thậm chí chỉ nhận được điểm 9 dù ghi hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022.

Điểm số cụ thể của cầu thủ và HLV hai đội. Ảnh: L'Equipe.

Ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Haaland tạo hàng loạt thống kê ấn tượng trong chiến thắng 7-0 của Man City trước Leipzig. Chân sút người Na Uy trở thành cầu thủ chạm mốc 30 bàn tại Champions League nhanh nhất lịch sử (sau 25 trận).

Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 bàn tại giải đấu danh giá nhất lục địa già (22 tuổi, 236 ngày). Lần đầu tiên sau 11 năm, CĐV mới lại được chứng kiến một cầu thủ ghi 5 bàn trong một trận Champions League. Haaland san bằng kỷ lục Lionel Messi tạo ra năm 2012.

Cựu sao Dortmund cũng vươn lên dẫn đầu trong danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với 10 pha lập công, hơn Mohamed Salah 2 bàn.

