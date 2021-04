'Thánh rắc muối' bị kiện 5 triệu USD vì vi phạm bản quyền

Đầu bếp đình đám Nusr-et Gökçe (Salt Bae) vướng vào vụ kiện với một họa sĩ sống ở Brooklyn (Mỹ).

Ngày 12/4, Nusr-et Gökçe, đầu bếp nổi tiếng với biệt danh "Salt Bae", vướng vào vụ kiện trị giá 5 triệu USD do vi phạm bản quyền của họa sĩ người Mỹ William Hicks, theo New York Post.

Hicks tố ngôi sao mạng xã hội đã sử dụng tác phẩm của mình vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

Cụ thể, tháng 9/2017, Nusr-et Gökçe đã thuê William Hicks và đồng nghiệp Josphe Iurato để thực hiện một bức tranh tường về anh trong tư thế "rắc muối" đặc trưng.

"Thánh rắc muối" Nusr-et Gökçe vướng vào vụ kiện trị giá 5 triệu USD vì vi phạm bản quyền sử dụng hình ảnh. Ảnh: New York Post.

Bức họa lần đầu được trưng bày tại nhà hàng bít tết do "thánh rắc muối" sở hữu ở thành phố Miami (bang Florida, Mỹ). Tác phẩm tiếp tục trở thành điểm nhấn thiết kế tại các nhà hàng ở Doha (Dubai) và New York (bang New York, Mỹ).

Song, đầu năm 2020, Hicks phát hiện Gökçe và công ty của anh đang sử dụng hình ảnh này trên nhiều sản phẩm khác nhau như bảng hiệu kỹ thuật số, menu nhà hàng, khăn ăn, túi giấy và dòng gia vị mà không xin phép bộ đôi họa sĩ gốc.

"Các bị cáo đã đơn phương quyết định chuyển thể, phân phối các phiên bản phái sinh từ tác phẩm gốc để trưng bày tại các nhà hàng bít tết thương hiệu Nusr-et ở nhiều thành phố, quốc gia như Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos và Bodrum Yalikavak Marina", đơn kiện nêu rõ.

Trước đó, Hicks đã gửi lá thư yêu cầu phía đầu bếp Nusr-et Gökçe ngừng sử dụng bức họa gốc vào các sản phẩm ngoài thỏa thuận vào tháng 4/2020.

Tác phẩm gốc của Hicks và Iurato nay xuất hiện trên nhiều sản phẩm phái sinh như bảng hiệu quảng cáo, khăn ăn, túi giấy và dòng gia vị do "thánh rắc muối" sở hữu. Ảnh: New York Post.

Tuy nhiên, "thánh rắc muối" và các công ty "mở rộng gấp đôi phạm vi vi phạm, cố ý sử dụng hình ảnh ở các địa điểm khác".

"Salt Bae" tên thật là Nusret Gökçe (sinh năm 1983). Anh là đầu bếp, chủ sở hữu nhà hàng Nust-Er có chi nhánh tại nhiều quốc gia châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

Tháng 1/2017, Gökçe trở nên nổi tiếng sau đoạn clip ghi lại cảnh rắc muối đầy biểu cảm trong tư thế hài hước. Đoạn video ban đầu được đăng trên Twitter của nhà hàng Nust-Er, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, đạt 10 triệu lượt xem trên Instagram.

Hiện tại, tờ New York Post chưa thể liên hệ với Gökçe để bình luận về sự việc.