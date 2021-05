Thành phố trực thuộc tỉnh nào đông dân nhất Việt Nam?

Câu 3: Cầu Hóa An ở Biên Hòa bắc qua dòng sông nào? Sông Bé

Sông Vàm Cỏ

Sông Sài Gòn

Sông Đồng Nai Cầu Hóa An là cây cầu lớn bắc qua sông Đồng Nai, nối liền phường Bửu Long, Hòa Bình với xã Hóa An của thành phố Biên Hòa. Đây được chọn là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm nhìn hoàng hôn dần buông trên sông Đồng Nai và check – in. Ảnh: Prenn.