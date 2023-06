Thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo website IQAir, New York là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới vào tối 6/6, khi khói mù từ những đám cháy rừng ở Canada bao trùm thành phố.

Khói mù bao quanh nhiều tòa nhà tại thành phố New York hôm 6/6. Ảnh: AP.

Mức độ ô nhiễm ở New York được nhận định là ở mức "có hại cho sức khỏe" và cao hơn so với mức ô nhiễm ở thủ đô Delhi của Ấn Độ và Baghdad của Iraq vào lúc 1h25 sáng giờ New York, Bloomberg dẫn số liệu từ IQAir.

Các thành phố khác ở Bắc Mỹ cũng đang bị ảnh hưởng bởi khói mù từ các trận cháy rừng chưa từng có, trong đó Detroit hứng chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng.

Trong tuyên bố vào tối 6/6, Thị trưởng New York Eric Adams cho biết một khuyến cáo sức khỏe liên quan đến chất lượng không khí đã được ban hành cho cả 5 quận. Trong khi các điều kiện không khí sẽ được cải thiện cho đến sáng 7/6, chúng được dự đoán trở nên tồi tệ hơn vào cuối ngày, ông nói thêm.

“Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa hết sức thận trọng để bảo vệ sức khỏe của người dân New York cho đến khi chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về các báo cáo chất lượng không khí trong tương lai. Chúng tôi đề nghị tất cả người dân New York hạn chế hoạt động ngoài trời ở mức tối đa có thể”, ông Adams tuyên bố.

Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) của New York đạt mức 222 trên thang điểm 0-500 lúc 1h05 sáng, khiến không khí thành phố được xếp hạng "rất không tốt cho sức khỏe".

Canada đang trên đà đối mặt với mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay, nếu tốc độ cháy rừng tiếp tục giữ nguyên. Các quan chức chính phủ tuyên bố cho đến nay, khoảng 3,3 triệu ha rừng đã bị thiêu rụi. Khoảng 413 đám cháy vẫn đang bùng phát và 26.000 người Canada đã buộc phải sơ tán khỏi nhà.

Các cảnh báo về sức khỏe đã được ban hành từ New York đến Carolinas và xa về phía Tây như ở Minnesota. Ở thành phố New York, nhiều người có thể ngửi thấy mùi khói. Tượng Nữ thần Tự do, tòa nhà Empire State và các địa danh khác của Manhattan đã được bao phủ trong một lớp khói mù màu xám cam, theo New York Times.

Giới chức thành phố New York vào tối 6/6 cho biết đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây - và có thể trong nhiều thập kỷ - thành phố khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài trời để bảo vệ bản thân khỏi chất lượng không khí tồi tệ.