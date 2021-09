'Thành phố không ngủ' hồi phục hậu siêu bão Ida

Sau cơn bão Ida, thành phố New York gấp rút sửa chữa cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm. Cuộc sống người dân đang trở lại bình thường sau thiên tai.

“Hầu hết bến tàu điện ngầm ở Manhattan đã được sửa chữa hoàn thiện. Rác trên đường và trong các bến tàu đã được dọn sạch", Nguyễn Minh Quang, chuyên viên tài chính tại New York, chia sẻ với Zing ngày 4/9.

Điều phiền toái lớn nhất là cơn bão kéo theo trận lụt lịch sử khắp thành phố New York, làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng.

Do sống gần Quảng trường Thời đại, Minh Quang nói tuyến tàu điện ngầm ở đây là tuyến trung tâm. Nhiều người sử dụng tuyến này để trung chuyển, nên nó cần được sửa chữa nhanh chóng.

Từng trải qua trận bão tuyết năm 2010 và cơn bão Sandy năm 2012 tại New York, nên Minh Quang không quá lo lắng với bão Ida lần này. Anh nói chính những trận bão lần trước đã cho chính quyền thành phố kinh nghiệm để xử lý tốt hơn các khủng hoảng từ thảm họa tự nhiên.

Hậu bão Ida, nắng đã xuất hiện trở lại tại thành phố New York. Nước lũ được xả hết. Chính quyền thành phố huy động lực lượng cấp tốc sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm giao thông huyết mạch của New York.

Trước đó, hôm 1/9, các cơn mưa như trút nước biến đường cái và ga tàu điện ngầm ngập thành sông. Hàng trăm người bị kẹt lại ở các bến tàu.

Theo CNN, Cơ quan Giao thông Vận tải Thành phố cho biết hệ thống tàu điện ngầm bị ngập ở 46 địa điểm, khoảng 65 xe buýt bị chặn hoặc mắc kẹt. Hai chuyến tàu Metro North Line bị ngập. Ngoài ra, hầu hết tuyến đường sắt của New Jersey Transit đã bị đình chỉ do lũ lụt.

Mưa lũ lịch sử gây ngập lụt các tuyến đường tại New York. Ảnh: CNN.

Cước di chuyển tăng cao, một số nơi mất Internet

Giao thông đình trệ do cơn bão ảnh hưởng đến công việc của nhiều người. Minh Quang cảm thấy may mắn vì có thể đặt taxi và Uber để đến công ty. Tuy nhiên, nhu cầu di chuyển bằng hai loại phương tiện này tăng cao ngay sau bão nên chi phí di chuyển đắt đỏ hơn. Sau cơn bão, việc đặt taxi và Uber khó hơn và phải chờ đợi lâu hơn.

“Tôi đến công ty muộn giờ làm. Tôi nhắn trước để báo sếp về việc đến muộn. Mọi người thấu hiểu cho tình huống của nhân viên do chịu ảnh hưởng của cơn bão", Minh Quang nói.

Một số đồng nghiệp của Minh Quang phải làm việc ở nhà. Một số ra quán cafe làm việc vì Internet ở nhà bị cắt.

Giao thông gián đoạn đã thay đổi kế hoạch của nhiều người. Trương Trí, sinh viên Đại học New York, phải huỷ kế hoạch trong ngày và ở nhà do không thể đi tàu điện ngầm. Trí nói sinh viên tại trường cũng phải học online do không thể đi lại.

Theo Trí, đối với những người làm các công việc văn phòng, họ chuyển qua làm việc online rất nhanh khi bão về. "Chỉ những người lao động tay chân sẽ chịu ảnh hưởng vì không thể đi làm”, Trí cho biết.

Trong khi chờ chính quyền khắc phục hoàn toàn, một số người ở New York chọn di chuyển bằng xe buýt công cộng. “Ở New York, đi tàu điện ngầm tiện hơn rất nhiều. Bây giờ phải đi xe buýt, nhiều người có thể vẫn chưa quen”, Trí nói.

Người dân và chính quyền tham gia vào quá trình khắc phục hậu quả do cơn bão Ida gây ra. Ảnh: NYT.

Cuộc sống bình thường trở lại

Hai ngày hậu bão, Trương Trí nhanh chóng có kế hoạch giải trí ở các khu phố nhộn nhịp dịp cuối tuần. Còn Minh Quang sẽ đến thủ đô Washington DC để gặp lại bạn bè.

“Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi không bất ngờ với sự xuất hiện của cơn bão Ida vì đã nhận được thông tin trước đó từ chính quyền New York. Thành phố xử lý vấn đề khá nhanh”, Minh Quang chia sẻ.

Các khu vui chơi giải trí và nhà hàng đã mở cửa trở lại. Đường phố New York cuối tuần lại sôi động. Mọi người ra đường rất đông và hàng quán chật chội những khách hàng.

Chính quyền thành phố New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp sáng sớm hôm 2/9. Đây là ban bố khẩn cấp đầu tiên về lũ quét tại đây. Thành phố đã thực hiện lệnh cấm đi lại cho đến 5h (giờ bờ Đông). Tuy nhiên, các thông báo này đến quá muộn đối với nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các bến tàu điện ngầm.

Tính đến ngày 4/9, cơn bão Ida khiến ít nhất 43 người thiệt mạng tại New York, New Jersey, Pennsylvania, và Connecticut. Hơn 150.000 người không có điện sinh hoạt. Sân bay đã mở cửa nhưng hàng trăm chuyến bay bị hủy, theo New York Times.

Cảnh sát thành phố New York cho biết trong số những người chết gồm một cậu bé 2 tuổi và cụ bà 86 tuổi. Một số người chết đuối trong các căn hộ dưới tầng hầm ở Queens, khu ổ chuột bất hợp pháp tại thành phố.