Thành phố Huế được mở rộng gần gấp 4 lần

Hai xã thuộc Hương Thủy; 2 phường và 4 xã thuộc Hương Trà; 4 xã và thị trấn Thuận An thuộc Phú Vang sẽ được đưa về thành phố Huế quản lý.

Sáng 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 4.947 km2 diện tích tự nhiên và dân số hơn 1,1 triệu người; có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm một thành phố, 2 thị xã và 6 huyện; 145 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, thành phố Huế có 27 phường, gồm có 9 phường dự kiến sắp xếp là Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa, Thuận Lộc, Thuận Thành, Tây Lộc, Thuận Hòa.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày, phương án mở rộng thành phố Huế là điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã (Thủy Vân, Thủy Bằng) thuộc thị xã Hương Thủy; 2 phường (Hương Hồ, Hương An) và 4 xã (Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương) thuộc thị xã Hương Trà; 4 xã (Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh) và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang về thành phố Huế quản lý.

2 xã thuộc thị xã Hương Thủy; 2 phường và 4 xã thuộc thị xã Hương Trà; 4 xã và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang được đưa về thành phố Huế quản lý. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải.

Phương án sắp xếp 9 phường thuộc thành phố Huế được Chính phủ đề xuất là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập phường mới, lấy tên Gia Hội.

Cùng với đó, nhập toàn diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập phường mới, lấy tên Thuận Lộc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập phường mới, lấy tên Đông Ba.

Chính phủ cũng đề xuất thành lập 4 phường thuộc thành phố Huế. Cụ thể, thành lập 4 phường: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết sau khi điều chỉnh một số đơn vị địa giới hành chính, tỉnh Thừa Thiên - Huế không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 145 xuống còn 141 (giảm 3 xã và 1 thị trấn).

Sau điều chỉnhh, thành phố Huế sẽ có diện tích 265,99 km2 thay vì diện tích 72 km2 như hiện tại; dân số tăng từ 450.000 người lên 652.572; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Ảnhh: Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh thành phố Huế là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa nhưng hiện nay có quy mô diện tích quá nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao (7.222 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Một số tiêu chuẩn của đô thị đạt vượt trội so với quy định.

Việc mở rộng thành phố Huế là một bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.

Việc sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế cũng cần thiết do những phường này có diện tích khá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn, cản trở công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, nguồn lực cho phát triển bị phân tán, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Vì thế, Chính phủ nhận định việc sắp xếp, sáp nhập một số phường thuộc thành phố Huế là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng thành phố Huế. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành việc triển khai các công tác quy hoạch với thành phố Huế và phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch để có cơ sở cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả quá trình thực hiện.