Thành phố Dĩ An nới lỏng giãn cách, từng bước khôi phục kinh tế

TP Dĩ An (Bình Dương) nới lỏng giãn cách, cho phép người dân ở vùng xanh ra đường, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội từ ngày 15/9.

Tối 14/9, Chủ tịch UBND TP Dĩ An Lê Thành Tài ký văn bản về việc nới lỏng giãn cách, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ ngày 15/9, TP Dĩ An tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại vùng đỏ, vùng cam, nới lỏng các hoạt động tại vùng xanh, vùng vàng; tiếp tục xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

TP Dĩ An công nhận vùng xanh toàn bộ 3 phường Bình An, Bình Thắng, Tân Bình; một phần các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp.

Thành phố cho phép người dân đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, tiêm 1 mũi vaccine 14 ngày trở lên hoặc F0 đã khỏi bệnh không quá 6 tháng lưu thông giữa các vùng xanh.

Các hoạt động kinh doanh, ngành nghề thiết yếu như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, bách hoá, văn phòng phẩm được mở cửa trở lại, thời gian hoạt động từ 5h đến 20h hàng ngày.

Các cơ sở, điểm bán thực phẩm chế biến, nước giải khát chỉ được bán mang về; đồng thời thành phố cho phép mở cửa chợ Dĩ An.

Chốt bảo vệ vùng xanh tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An. Ảnh: Đình Thắng

Đối với địa phương vùng đỏ, thành phố cho phép các hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ thiết yếu theo hình thức bán hàng online, bảo đảm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Quá trình lưu thông, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Người già, trẻ em, người có bệnh nền không tham gia lưu thông khi không thật sự cần thiết.

Tính đến 14/9, Bình Dương có 7/9 địa phương công bố vùng xanh, thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội gồm TP Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.