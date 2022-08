Thành phố Dĩ An dùng Zalo đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD

Chưa đầy hai tháng ra mắt, trang Zalo “Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An” có hơn 6.000 lượt quan tâm. Hơn 100.000 lượt hỗ trợ người dân được công an thành phố thực hiện qua Zalo.

Nhanh chóng, tiện lợi và dễ sử dụng là nhận xét của nhiều người dân tại thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) khi được hỏi về các tiện ích của trang Zalo “Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An” vừa được công an thành phố (CATP) triển khai cuối tháng 6 vừa qua.

Ứng dụng Zalo trong công tác cấp CCCD

Trên địa bàn rộng 60,1 km2, với dân số hơn 403.760 người, việc quản lý trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng cho người dân là câu chuyện không dễ dàng của lực lượng công an.

Trong giai đoạn cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD), yêu cầu về việc hoàn thành công tác cấp CCCD đúng thời hạn, tiến độ, không sai sót và không gây phiền nhiễu, mất thời gian của người dân đã khiến CATP Dĩ An trăn trở về một mô hình có thể tương tác nhanh và gần gũi với người dân hơn.

Lực lượng CATP hướng dẫn người dân sử dụng Zalo của đội để tra cứu thông tin về CCCD.

“Ngay khi tiếp cận mô hình Zalo an ninh, chúng tôi nhanh chóng triển khai, ứng dụng trong công tác cấp CCCD và phổ biến đến lực lượng cảnh sát phường, khu vực, tổ trưởng dân phố để cùng hướng dẫn người dân”, ông Nguyễn Tấn Hoài - cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) CATP Dĩ An chia sẻ.

Trải nghiệm tiện ích đặt chỗ tự động để làm CCCD qua trang Zalo “Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An”, anh Phạm Thế Anh (23 tuổi, phường Dĩ An) cho biết đã tiết kiệm được nhiều thời gian, không cần trực tiếp đến trụ sở CATP chờ đợi lấy số thứ tự vào làm thủ tục.

“Ngoài ra, trên trang Zalo còn có tính năng tra cứu CCCD giúp tôi biết được tình trạng hồ sơ làm CCCD của tôi”, anh Thế Anh cho hay.

Những người cao tuổi, già yếu được tạo điều kiện làm CCCD nhanh chóng.

Trong khi đó, anh Ken Thanh Trí (27 tuổi, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) nhờ theo dõi trang Zalo nên có thể xem được nhiều thông tin về những thủ tục hành chính khác, cũng như thông tin về an ninh trật tự trên địa bàn.

“Tôi có thể gửi tin nhắn hỏi về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, an ninh trật tự như tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy khá thuận tiện”, anh Trí nói.

Người dân hưởng ứng tiện ích trên Zalo

Chưa đầy hai tháng triển khai, Zalo của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An có gần 6.000 người theo dõi, hơn 8.000 lượt xem và chia sẻ bài viết. Đặc biệt, có hơn 100.000 lượt hỏi đáp, hỗ trợ người dân được CATP thực hiện qua trang Zalo này, chủ yếu liên quan đến các nội dung về CCCD.

Người dân có thể đặt chỗ ưu tiên làm CCCD trước tại nhà qua Zalo của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An.

Ngoài các tiện ích phổ biến như đặt lịch, hỏi đáp thông tin, hồ sơ cần chuẩn bị khi làm CCCD, dựa trên tình hình thực tế của địa phương, CATP linh hoạt tạo nên các tiện ích mới được người dân đánh giá cao. Có thể kể đến các tiện ích tra cứu những trường hợp hồ sơ CCCD không được cấp do sai lệch dữ liệu dân cư; tra cứu những trường hợp công dân không nhận được thẻ CCCD do sai số điện thoại, sai thông tin địa chỉ giao nhận.

Hoạt động truyền thông, giới thiệu về trang Zalo của đội được thực hiện online và offline.

Ông Nguyễn Tấn Hoài cho biết có hơn 47.000 trường hợp hồ sơ CCCD không được cấp do sai lệch dữ liệu dân cư. Việc làm theo cách truyền thống như in ấn, niêm yết danh sách hay gọi điện thông báo cho từng người dân mất nhiều nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, dễ gặp sai sót trong quá trình thông báo.

Lắng nghe người dân là cách nhanh chóng, thuận lợi để chúng tôi thực hiện tốt hơn trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tình hình về an ninh trật tự do người dân cung cấp. Điều này giúp mối quan hệ giữa lực lượng công an và nhân dân trở nên gần gũi hơn Đại diện Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An

“Đơn vị đã nghiên cứu và xây dựng các tiện ích để người dân chỉ cần vào Zalo là có thể tra cứu trực tuyến. Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể gọi hotline được tích hợp trên trang Zalo của đội. Chúng tôi rất vui khi người dân hưởng ứng và hài lòng về tiện ích này”, ông Nguyễn Tấn Hoài nói thêm.

Chia sẻ kế hoạch phát triển trang Zalo, ông Hoài cho biết giai đoạn hiện tại, công an thành phố Dĩ An tập trung tận dụng nền tảng Zalo để hỗ trợ nhanh tiến độ cấp CCCD cho người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu, bổ sung các tiện ích mới hỗ trợ công tác quản lý, điều hành như báo tin an ninh trật tự, thông tin pháp luật, ô nhiễm tiếng ồn, tố giác tội phạm, gương người tốt việc tốt...

Thông qua mô hình Zalo an ninh nói chung và trang Zalo “Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Dĩ An”, đơn vị kỳ vọng hình ảnh hoạt động của lực lượng công an được chuyển tải kịp thời đến người dân. Ngược lại, người dân cũng cập nhật tin tức của thành phố hay giãi bày vướng mắc trong đời sống, xã hội nhanh chóng. Cách làm này góp phần giúp lực lượng công an thực thi tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.