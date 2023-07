Thành phố đắt đỏ nhất đối với giới nhà giàu

3. Nơi nào giá cà chua đắt hơn giá xăng? Malaysia

Ấn Độ

Trung Quốc

Hàn Quốc Hôm 6/7, giá cà chua tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) là 120 rupee (khoảng 1,45 USD )/kg, tăng hơn 5 lần so với mức giá 22 rupee hồi đầu năm 2023. Trong khi đó, giá xăng tại New Delhi là 96 rupee/lít. Trong tháng 6, giá thực phẩm tại Ấn Độ ước tính tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số 3,3% hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.